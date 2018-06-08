На Святой Горе Афон крестился в Православии африканский король (фото)
10:36, 08 июня 2018Афон
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Король африканской страны принял Таинство Крещения в Православной вере на Святой Горе Афон. Совершилось Таинство в афонском монастыре Кутлумуш.
Монарх был крещен под православным именем Давид. «Любимый» или «любимец» - так переводится имя Давид с древнееврейского языка.
О том, королем какого именно африканского государства или племени является новокрещенный, и какую веру исповедовал раньше, источник не упоминает.
По материалам «Фома», «Афонский вестник».
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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