В греческий город Серрес со Святой Горы прибыли мощи святой Анастасии Римляныни (фото)

Мощи святой Анастасии Римляныни из афонского монастыря Григориат доставлены для поклонения в город Серрес.

Возглавил встречу святыни митрополит Серронский и Нигритийский Феологос. Сопровождают мощи монахи Паисий и Симеон.

Перед святыней помолились об учащейся молодежи, которая сейчас сдает экзамены.

Также владыка Феологос на проповеди сказал верующим, пришедшим поклониться святыне, что Церковь молится о разрешении Македонского вопроса.

«Мы молимся за то, чтобы чиновники государства вели переговоры по этому вопросу», - сказал он.

Мощи святой Анастасии Римлянины будут пребывать в Серресе да 11 июня.

По материалам ekklisiaonline.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".