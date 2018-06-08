В греческий город Серрес со Святой Горы прибыли мощи святой Анастасии Римляныни (фото)

09:40, 08 июня 2018
Афон
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Возглавил встречу святыни митрополит Серронский и Нигритийский Феологос. Сопровождают мощи монахи Паисий и Симеон.

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Перед святыней помолились об учащейся молодежи, которая сейчас сдает экзамены.

Также владыка Феологос на проповеди сказал верующим, пришедшим поклониться святыне, что Церковь молится о разрешении Македонского вопроса.

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«Мы молимся за то, чтобы чиновники государства вели переговоры по этому вопросу», - сказал он.

Мощи святой Анастасии Римлянины будут пребывать в Серресе да 11 июня.

По материалам ekklisiaonline.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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