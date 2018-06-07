Глава Иоанна Предтечи: история трех обретений

Православные 7 июня (по новому стилю) празднуют третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Афонская обитель Дохиар отмечает панигир.

После усекновения главы Предтечи, его ученики похоронили тело учителя в Севастии, а главу спрятала Иродиада в недостойном для погребения месте. Согласно Евангелие от Луки, благочестивая Иоанна, которая была женой царского домоправителя Хузы, тайно взяла главу святого, поместила ее в сосуд и погребла на Елеонской горе.

Спустя много лет поместьем овладел благочестивый вельможа по имени Иннокентий, который начал строить там храм. Когда стали копать ров для фундамента – нашли сосуд с главой Иоанна Крестителя. Так произошло первое обретение главы. Иннокентий бережно хранил святыню, а потом закопал ее там же, где и нашел, чтобы не допустить поругания над ней.

Второе обретение главы Иоанна Крестителя произошло во времена правления равноапостольного царя Константина Великого. Тогда двум инокам, которые пришли на Святую Землю, дважды явился святой Иоанн Предтеча и сообщил, где сокрыта его глава. Ее обрели и положили в мешок из верблюжьей шерсти. По дороге они встретили горшечника и доверили ему нести эту ношу. Ему также явился святой Предтеча и сказал уйти от иноков с тем, что было у него в руках.

Горшечник послушался и хранил главу у себя дома. Незадолго до смерти он поместил ее в сосуд и отдал сестре. Святыня хранилась у христиан, пока ее не завладел священник Евстафий, впавший в ересь арианства. Больные исцелялись, а он приписывал эти чудеса арианству. Когда эту ложь и кощунство обнаружили, он сбежал. Святыню он закопал в пещере, недалеко от Емессы. Он хотел вновь вернуться и продолжить обманывать людей. Но Господь не допустил этого.

В той пещере поселились иноки, а затем на этом месте возникла обитель. В 452 году настоятелю монастыря - архимандриту Маркеллу святой Иоанн Предтеча в видении открыл место, где хранилась его глава.

Во время, когда святитель Иоанн Златоуста был в ссылке, главу святого Иоанна перенесли в Емесу. Во времена набегов сарацин (около 810-820 гг.) - в Команы и там, в иконоборческий период святыню вновь закопали. После Торжества Православия и возвращения иконопочитания, Патриарху Игнатию во время ночной молитвы открылось свыше, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Патриарх рассказал об этом императору, который отправил людей в Команы, и в третий раз обрели главу, в указанном Патриархом месте. Это произошло около 850 года.

Затем святыню вновь перенесли в Константинополь, в придворную церковь. Сейчас честная глава Иоанна Крестителя хранится в студийском Предтеченском монастыре, а часть - на Афоне, в обители Дохиар.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".