Глава Иоанна Предтечи: история трех обретений

12:47, 07 июня 2018
Афон
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Обретения Главы Иоанна Предтечи. Икона. Афон, Великая Лавра

Православные 7 июня (по новому стилю) празднуют третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Афонская обитель Дохиар отмечает панигир.

После усекновения главы Предтечи, его ученики похоронили тело учителя в Севастии, а главу спрятала Иродиада в недостойном для погребения месте. Согласно Евангелие от Луки, благочестивая Иоанна, которая была женой царского домоправителя Хузы, тайно взяла главу святого, поместила ее в сосуд и погребла на Елеонской горе.

Спустя много лет поместьем овладел благочестивый вельможа по имени Иннокентий, который начал строить там храм. Когда стали копать ров для фундамента – нашли сосуд с главой Иоанна Крестителя. Так произошло первое обретение главы. Иннокентий бережно хранил святыню, а потом закопал ее там же, где и нашел, чтобы не допустить поругания над ней.

Монастырь Дохиар, который 7 июня отмечает панигир.

Второе обретение главы Иоанна Крестителя произошло во времена правления равноапостольного царя Константина Великого. Тогда двум инокам, которые пришли на Святую Землю, дважды явился святой Иоанн Предтеча и сообщил, где сокрыта его глава. Ее обрели и положили в мешок из верблюжьей шерсти. По дороге они встретили горшечника и доверили ему нести эту ношу. Ему также явился святой Предтеча и сказал уйти от иноков с тем, что было у него в руках.

Горшечник послушался и хранил главу у себя дома. Незадолго до смерти он поместил ее в сосуд и отдал сестре. Святыня хранилась у христиан, пока ее не завладел священник Евстафий, впавший в ересь арианства. Больные исцелялись, а он приписывал эти чудеса арианству. Когда эту ложь и кощунство обнаружили, он сбежал. Святыню он закопал в пещере, недалеко от Емессы. Он хотел вновь вернуться и продолжить обманывать людей. Но Господь не допустил этого.

В той пещере поселились иноки, а затем на этом месте возникла обитель. В 452 году настоятелю монастыря - архимандриту Маркеллу святой Иоанн Предтеча в видении открыл место, где хранилась его глава.

Во время, когда святитель Иоанн Златоуста был в ссылке, главу святого Иоанна перенесли в Емесу. Во времена набегов сарацин (около 810-820 гг.) - в Команы и там, в иконоборческий период святыню вновь закопали. После Торжества Православия и возвращения иконопочитания, Патриарху Игнатию во время ночной молитвы открылось свыше, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Патриарх рассказал об этом императору, который отправил людей в Команы, и в третий раз обрели главу, в указанном Патриархом месте. Это произошло около 850 года.

Затем святыню вновь перенесли в Константинополь, в придворную церковь. Сейчас честная глава Иоанна Крестителя хранится в студийском Предтеченском монастыре, а часть - на Афоне, в обители Дохиар.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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