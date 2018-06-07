8 изречений афонских старцев - о чудесах и рационализме

Многие верующие люди свидетельствуют о чудесах, в частности, об увиденных во время посещения Святой Горы. Эти рассказы обычно о явлении Божией Матери, ангелов, чудесной помощи в различных затруднительных обстоятельствах. Мы собрали изречения святых и старцев Афона о том, как к этому относиться, и стоит ли людям полагаться на свой разум, когда они имеют дело с чудом.

1. «Чудо переживается опытом, а не изъясняется посредством здравого смысла. Наоборот, вера в Бога привлекает на землю божественную силу и опрокидывает все человеческие умозаключения. Вера совершает чудеса, воскрешает мертвых и оставляет науку стоять с разинутым от удивления ртом». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними». (Преподобный Силуан Афонский).

3. «Одному католику, имевшему доброе расположение (несчастный плакал), я сказал так: «Среди различий между нами важное место занимает вот что: вы стоите на разуме — а мы на вере. Вы развили рационализм и, вообще, «человеческий фактор». Своим «здравым смыслом» вы ограничиваете божественную силу, потому что Благодать Божию вы отодвигаете на последнее место. В святую воду вы добавляете химические консерванты, чтобы она не портилась. Мы в испорченную воду добавляем воду святую, и испорченная вода становится хорошей. Мы веруем в освящающую Благодать, и святая вода хранится и двести и пятьсот лет, она не портится никогда». (Преподобный Паисий Святогорец).

4. «Человек становится посмеянием для бесов. И тогда они издеваются над ним с помощью картин и видений, явлений и откровений, символов и чисел, предрассудков и гаданий и целой кучи суеверий. Бог да сохранит от такого извращения!». (Преподобный Иосиф Исихаст).

5. «Если смотреть со стороны, все явления духовной жизни кажутся лишенными здравого смысла. Если человек не повергнет долу свое мирское мудрование, не станет человеком духовным, то познать кажущиеся странными, нелогичными таинства Божии ему невозможно. Всякий, кто полагает, что может познать Божии Таинства с помощью внешних научных теорий, похож на того глупца, который хочет увидеть рай в телескоп». (Преподобный Паисий Святогорец).

6. «Раньше я думал, что Господь творит чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешнику сотворит Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы». (Преподобный Силуан Афонский).

7. «В уделе Богородицы, на Афоне, в нашем Ватопедском монастыре находится Ее икона «Всецарица», от которой бывает очень много чудес, в особенности - исцелений от рака. Часто эта икона благоухает - так Божия Матерь показывает Свою любовь ко всей Церкви. Не забывайте, что Она первая Монахиня после первого Монаха – Христа, поэтому мы должны во всем Ей угождать». (Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу)).

8. «Надо повернуть ручку настройки на духовную частоту. Монах должен мыслить духовно и расположить себя духовно. Даже в мирянине, - если он человек духовный - мирской здравый смысл не имеет никакого места. Мирской здравый смысл годится для хорошего, но неверующего человека». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".