Афонский монах-иконописец поделился мастерством иконописи в византийской традиции с монастырем в Беларуси

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь (Беларусь) посетил афонский иконописец иеромонах Лука.

Отец Лука является насельником обители Ксенофонт, иконописная мастерская которой известна во всем мире. Многие святогорские монастыри обращаются к отцу Луке для росписи своих храмов. Он занимается иконописью с 15 лет.

Настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря игумения Евдокия с сестрами встретила гостей у монастырских ворот. Гости посетили Кресто-Воздвиженский собор, где поклонились мощам преподобной Евфросинии Полоцкой. Игумения провела экскурсию в Спасо-Преображенском храме. Матушка игумения также показала гостям территорию монастыря, рассказала о жизни обители и основных послушаниях насельниц.

Затем иеромонах Лука встретился с сестрами. Он рассказал о монастыре Ксенофонт на Святой Горе и ответил на вопросы сестер.

«Никогда не забывайте, по какой причине вы пришли в монастырь. Вы здесь, чтобы сораспинаться Христу. Именно это поможет вам сохранить первоначальную ревность в ваших сердцах.

Как в прочном здании, фундаментом для монашеской жизни должны стать послушание и смирение, а крышей, которая защитит стены от разрушения, - любовь», - отметил отец Лука.

Иеромонах Лука встретился с сестрами, которые несут послушание в иконописной мастерской, и поделился с ними своим опытом. Он рассказал сестрам о технических особенностях написания икон в классических традициях византийской культуры.

По материалам spas-monastery.by.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".