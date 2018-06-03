Панигир афонского монастыря Констамонит: день памяти святых равноапостольных Константина и Елены

Православные 3 июня отмечают день памяти святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. В этот день отмечает панигир афонская обитель Констамонит, которую основал царь Константин вместе со своим сыном Констанцием.

Константин Великий (272 – 337 гг.) был правителем части Римской империи. Его мать, царица Елена была христианкой. Ее муж, из-за уважения к супруге, не преследовал христиан, что было редкостью в те времена.

Став императором, Константин разрешил открыто исповедовать христианство. Тогда язычники пошли против него войной. Император Константин на небе увидел крест и надпись "Сим побеждай" и он победил.

В 313 году он издал Миланский эдикт о веротерпимости, который затем распространил на восточной части Римской империи, завершив таким образом 300-летнее гонение на христиан.

Император Константин сделал Константинополь столицей империи. Он прославился, как церковный благодетель.

После видения император особо почитал Крест Господень и очень хотел отыскать тот, на котором распяли Иисуса Христа. Он отправил в Иерусалим экспедицию во главе со своей матерью - царицей Еленой, которая на то время уже осталась вдовой. Крест Господень был найден в 326 году. Царица Елена приказала разрушить все языческие постройки на местах, которые связанны с земной жизнью Спасителя и Богородицы, и построить на их месте христианские церкви.

Константин приказал построить храм Воскресения Христова на месте Гроба Господня.

Царица Елена вернулась в Византию, где и умерла в 327 году.

В 325 году император Константин собрал I Вселенский Собор, который осудил арианскую ересь. Святой император крестился незадолго до своей смерти, которая произошла в 337 году, в день празднования Пятидесятницы.

За заслуги перед Церковью императора Константина и его мать - царицу Елену называют равноапостольными.

В афонской обители Констамонит хранятся часть Животворящего Креста Господнего и частица мощей святого равноапостольного царя Константина.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".