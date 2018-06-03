Мученик Пахомий - афонский святой, родом из Украины, в день памяти которого две обители Афона отмечают панигиры

Православные христиане 3 июня отмечают день памяти святого - выходца из Украины - мученика Пахомия Патмосского. Его еще называют Афонским, или Русским. В этот день панигиры отмечают два афонских монастыря - Великая лавра и обитель Святого Павла.

Прокопий, который затем принял монашество с именем Пахомий, родился на территории современной Украины. В детстве он попал в татарский плен. Его в качестве раба продали туркам в город Усаки.

Здесь он прожил последующие 17 лет своей жизни, терпя унижения. Его господин был мусульманином. Он научил парня работать с кожей. Мусульманину настолько понравился парень, что он захотел женить его на своей дочке. Прокопий отказался вступать в брак и ему даровали свободу.

Затем Прокопий сильно заболел. Выздоровев, он узнал, что в городе на него наговаривают, что в болезни он отрекся от Христа и принял ислам.

Святой тайно отправился на Святую Гору. Он поселился возле обители Святого Павла и стал духовным учеником старца иеромонаха Иосифа, который постриг его в иночество с именем Пахомий. Возле старца он прожил 12 лет.

Потом святой отправился в Кавсокаливский скит, где тогда жил известный подвижник Акакий Кавсокаливит.

Инок хотел принять мученичество, кровью искупить грех отречения, невзирая на то, что он не помнил, совершал он это или нет. Однако, совесть не давала ему покоя. Он рассказал о своем желании старцу Акакию, а тот – другим подвижникам. Они одобрили желание святого и благословили его.

Пахомий покинул Святую Гору и вместе со старцем Иосифом отправился в город, где ранее жил в рабстве. Здесь на базаре турки узнали, схватили его и привели к судье.

На суде он бесстрашно исповедовал себя христианином. Его отправили в тюрьму, а вскоре и казнили - обезглавили. Это произошло в 1780 году, в тот день отмечали Вознесение Господне.

Мощи святого мученика Пахомия хранятся в обители апостола Иоанна Богослова на острове Патмос.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".