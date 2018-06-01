В Одессу прибудет икона Богородицы, написанная на Святой Горе
В день памяти святителя Иннокентия Одесского, 7 июня, митрополит Агафангел возглавит встречу иконы Пресвятой Богородицы "Прибавление ума" в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе УПЦ.
Образ был специально написан для Спасо-Преображенского собора и освящен на Святой Горе Афон. Начало встречи иконы "Прибавление ума" - 7 июня в 08.30.
Затем владыка Агафангел совершит Божественную литургию. Встречать святыню прибудут священники Одесской епархии УПЦ и верующие.
После литургии состоится крестный ход с привезенной иконой вокруг Спасо-Преображенского собора.
«Прибавление ума» - почитаемая икона Богородицы. Перед ней молятся о помощи в учёбе, просветлении мыслей, избавлении от душевных заболеваний.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".