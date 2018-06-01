Паломничество на Святую Гору в мае: фоторепортаж

Паломник Глеб Нуралин на своей странице в Фейсбук разместил фотографии с видами Святой Горы, которые он сделал во время паломничества в мае.

Как известно, паломники отправляются на Афон из Уранополиса.

«Вечерний Уранополис. Название этого небольшого городка переводится как Небесный город. В древности это место находилось на территории монашеской республики, теперь это обычный мирской населенный пункт - врата Афона и прекрасное место для отдыха», - написал Глеб Нуралин.

Он рассказал, что делают все паломники перед заездом на Святую Гору.

«Традиция практически всех паломников перед заездом на Афон - накануне вот примерно так - пообщаться и продегустировать блюда греческой кухни», - отметил мужчина.

На Святой Горе большую часть пути паломники проходят пешком.

«Тот, кто на Святой Горе не походил между монастырями пешком, тот на самом деле Афона не видел. Вот так мы путешествуем», - написал Глеб Нуралин.

Паломник разместил групповую фотографию с подписью: «У подножия огромного кипариса в Великой лавре».

Он также сообщил, что следующую паломническую поездку планирует совершить в конце июля.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".