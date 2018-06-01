Паломничество на Святую Гору в мае: фоторепортаж

13:12, 01 июня 2018
Афон
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Паломник Глеб Нуралин на своей странице в Фейсбук разместил фотографии с видами Святой Горы, которые он сделал во время паломничества в мае.

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Как известно, паломники отправляются на Афон из Уранополиса.

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«Вечерний Уранополис. Название этого небольшого городка переводится как Небесный город. В древности это место находилось на территории монашеской республики, теперь это обычный мирской населенный пункт - врата Афона и прекрасное место для отдыха», - написал Глеб Нуралин.

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Он рассказал, что делают все паломники перед заездом на Святую Гору.

«Традиция практически всех паломников перед заездом на Афон - накануне вот примерно так - пообщаться и продегустировать блюда греческой кухни», - отметил мужчина.

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На Святой Горе большую часть пути паломники проходят пешком.

«Тот, кто на Святой Горе не походил между монастырями пешком, тот на самом деле Афона не видел. Вот так мы путешествуем», - написал Глеб Нуралин.

Паломник разместил групповую фотографию с подписью: «У подножия огромного кипариса в Великой лавре».

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Он также сообщил, что следующую паломническую поездку планирует совершить в конце июля.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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