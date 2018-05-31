Паломничество на Святую Гору: духовные советы афонского старца

Священник Александр Акулов, руководитель паломнической программы «По Афону с отцом Александром» опубликовал свои впечатления от посещения Святой Горы Афон. Он описал чувства паломников, которые покидают Афон, а также опубликовал слова известного старца, которого он посещал во время паломничества.

«В этот раз мы посетили семь монастырей и несколько келий. Пришлось даже немного потрудиться, таская брёвна в Пантократоре. Всего не перечислить… Всех мыслей не пересказать... Знаю одно – никто не хочет покидать Афон. Все в этом признаются!

Грусть последнего вечера передаётся очевидными проявлениями в виде вопросов к самим себе: а как мы теперь станем жить, сможем ли перенести частичку Афона к себе домой? И у меня есть лишь один ответ – мы сами и есть носители того афонского настроения, которое в нас рождается благодаря монастырям Святой Горы. Не следует, думается, ничего выставлять напоказ. Надо просто постараться быть примером в обыденной христианской жизни для других людей. Ведь мы уже ученики Святой Горы!..», - написал священник.

Он также опубликовал поучительные цитаты известного афонского старца.

«Приведу слова отца Гавриила Кутлумушского, здравствующего и по ныне афонского старца. Мы частенько к нему заходим за парой добрых слов и советов. Он довольно строг, но всегда справедлив. Афонский монах, проживший не одно десятилетие на Афоне. Так вот, он коротко умеет изложить главные принципы здорового духовного образа жизни. Слушаешь его и думаешь - как всё просто! Но как этого достичь? Вот в чём вопрос…», - отметил отец Александр.

В частности, он опубликовал слова старца, которые важно помнить каждому православному.

«Соблюдение церковных постов, среда и пятница - без масла. Одна из причин того, что у нас появляются болезни сердца, желудка и возникают раковые опухоли - это несоблюдение постов. И Господь попускает эти болезни. Они нападают на нас. Господь нас не защищает, если мы не соблюдаем посты…».

«Чтение Священного Писания каждый день, хотя бы чуть-чуть. Святой Иоанн Златоуст говорит, что читая Священное Писание, мы открываем себе Небо».

«Милостыня для какой-то нуждающейся семьи. Всё, что мы раздали своими руками - принадлежит нам, остальное - возьмут другие… Я потерял всё, кроме того, что я раздал… И ничто не принадлежит мне, если оно только для меня… Логика подсказывает нам – не давай, потому что будешь голодать; а Вера говорит – отдай, чтобы Господь воздал тебе во сто крат больше… Хочешь иметь благополучие – раздавай… Зачем мы живём на этой планете Земля? Мы живём, чтобы славить Бога и давать радость другим».

И закончил старец свои советы вот таким наставлением:

«Самая великая радость в этой жизни – это радость давать радость… Делайте добро, чтобы оно вас спасло…».

По материалам solun.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".