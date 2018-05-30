О главном в путешествии по Афону – записки паломников

Священник Александр Акулов, руководитель паломнической программы «По Афону с отцом Александром» в сети интернет опубликовал свои впечатления от посещения Святой Горы. Он разместил фотографии с комментариями к ним.

«Итак, мы вновь на Афоне. Первая остановка – Дохиар, и о нём уже многое сказано. Как впрочем, и о наших походах вдоль моря в монастырь Ксенофонт, до которого всего лишь полчаса ходьбы. А вот посещение на следующий день монастыря Святого Павла принесло нам очередную приятную и неожиданную встречу. И не с кем-нибудь, а с Александрийским Патриархом Феодором, доброту и улыбку которого знает весь православный мир. Такой душевный человек, что совсем не хочется с ним расставаться. Фото на память, и мы опять в путь-дорогу», - написал священник.

Он также отметил, что путь, который проходят паломники – это своего рода испытание.

«Полдня в пути по серпантинам Горы – ещё то испытание! Мне больше нравится ходить пешком, но тогда не успеваешь посмотреть на множество святынь, которыми богаты монастыри, и которые совсем не хочется пропускать. Поэтому, набравшись терпения, мы с удовольствием исколесили половину Афона и благодарили Бога за такую возможность», - написал отец Александр.

Священник рассказал, что во время паломничества он проводит духовные беседы с паломниками.

«Во время поездки мы беседуем, что является одной из главных особенностей нашего паломничества. Ведь у мужиков столько вопросов о духовной жизни, что с трудом удаётся вставить хоть пару слов и о самом Афоне. Признаюсь как священник – нам всем не хватает опыта целеустремлённой жизни в Церкви. Многие стесняются спрашивать священника о простых вещах и остаются в неведении долгое время, регулярно посещая храмы. Нам, как я понимаю, не хватает простого человеческого общения с прихожанами, чтобы стать единым целым и в знаниях, и в молитве, и в борьбе с искушениями. Афон и здесь играет особую роль. Никто никуда не торопится, и все вместе, молясь на длительных службах, мы пытаемся разобраться, что такое настоящая христианская жизнь. Меня это радует больше всего!», - отметил отец Александр Акулов.

Он подчеркнул, что Афон – это школа спасения.

«Афон учит той основательности, которой так не хватает современному православному человеку. Суета, беготня, лень… А здесь тихо и спокойно. Нет пресыщения: немного еды, чуть-чуть сна, и при этом никто не устаёт, постоянно радуясь. Это и есть парадокс святогорской жизни, которая дома считалась бы не совсем правильной. Не привыкли мы так, хотя первые христиане жили именно так: всего себя отдавали Богу, а всем, что имели, делились с другими людьми ради любимого Христа. Афон таким и остался: школой спасения лучшего, что есть в человеке, и возможностью увидеть настоящие (скрытые, что ли) силы для истинной духовной жизни и даже подвига...», - написал священник.

Отец Александр написал, какая книга об Афоне, по его мнению, была бы самой лучшей.

«Я уже давно говорил, что лучшей книгой об Афоне была бы серия портретов местных монахов крупным планом. В этих глазах просматривается всё без лукавства, честно, без позёрства и желания угодить людям или нравиться самому себе. Такие же глаза я наблюдаю и у наших паломников, но уже ближе к финалу поездки. Люди раскрепощаются духом, давая волю своим

покаянным чувствам, и освобождаются от бремени греховных привычек. Они становятся другими, и это главное в нашем путешествии по Афону», - подчеркнул он.

По материалам solun.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".