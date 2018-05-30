Записки паломников: особенности греческой и афонской кухни

В интернете опубликовал материал о посещении Святой Горы Афон священник Александр Акулов, руководитель паломнической программы «По Афону с отцом Александром». Он описал традиционную греческую кухню и блюда святогорцев.

«Начну с насущного, потому что о греческой и афонской кухне можно говорить бесконечно. А паломники – живые люди, и кормить их надо регулярно и, желательно, вкусно. Даже на Афоне…

Каждый раз, когда мы съезжаемся группой в Урануполис и собираемся впервые вместе, нас ждёт настоящая греческая трапеза. […]Ресторанчиков здесь много, и все они расположены на самом берегу моря. Приветливые официанты и достойная греческая кухня.

Выбор блюд огромный, но мы обычно для первого раза заказываем морепродукты: сочные креветки; мидии в горшочках, пахнущие морской водой; кальмары и осьминоги, которые ещё утром плавали в море. И, конечно, греческий салат с домашним белым вином! Всё это так вкусно, что трудно передать словами, и паломники ещё долгое время вспоминают первый греческий ужин. Во время трапезы мы обычно знакомимся и поднимаем различные тосты…», - отметил священник.

Он также рассказал, что затем они попробовали блюда из монастырских кухонь.

«А вот в конце паломничества мы вспоминаем монастырскую кухню, которая нас удивляет и восхищает на протяжении всего пути по Святой Горе. Ведь кормят в афонских монастырях всего два раза – утром и вечером после служб. Казалось, что без привычки не будет хватать силёнок. А здесь ещё и переходы по горам с «полной выкладкой». Но там было так сытно, что ни один ресторанчик не сравнится с этими монастырскими трапезами. Много зелени, сыра, оливок, фруктов и овощей с местных «плантаций». И, конечно, сама обстановка на трапезе среди монахов, которая уже своим духом насыщает и восхищает «первопроходцев» Афона… Может, поэтому и сыты?», - написал священник Александр Акулов.

По материалам solun.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".