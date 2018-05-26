Троицкая поминальная суббота: православные молятся об умерших

Православные христиане накануне праздника Пятидесятницы, в Троицкую поминальную субботу, молятся об умерших.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», в этом году Троицкая поминальная суббота приходится на 26 мая.

Эта поминальная суббота связана с днем основания Церкви – когда Дух Святой сошел на апостолов. Православные молятся об умерших, чтобы Господь простил им их прегрешения, и верят, что Дух Божий касается не только живущих, но и усопших. Как известно из Священного Писания, «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).

В пятницу вечером, 25 мая, накануне Троицкой субботы, во всех православных храмах совершается парастаc. В переводе с греческого это слово означает «ходатайство» – во время этого богослужения Церковь ходатайствует за «всех от века усопших православных христиан». То есть, Троицкую субботу поминают всех, даже тех, с кем нет родственной связи.

Верующие в этот день приносят в храмы панихиды, и раздают милостыню, с просьбой помолится о душах усопших. Люди вымаливают у Господа прощение грехов для тех, кто отошел к Богу, так как они уже не могут помочь своей душе.

Как известно, Церковь не поминает, даже в этот день, некрещенных и самоубийц.

В Греции суббота перед Днем Святой Троицы входит в число пяти так называемых «дней всех душ» (Ψυχοσάββατο) – пяти суббот в церковном календаре, во время которых совершается общее поминовение умерших.

Известный афонский святой - преподобный Паисий Святогорец говорил, что лучшая помощь умершим – это их поминание на богослужении. «Заупокойные службы - это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада...».