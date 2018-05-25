Монахи Десятинного монастыря на яхте совершили морской крестный ход на Афон

Братия столичного Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы 6 - 23 мая посетили Турцию и Святую Гору.

Вместе с попечительным советом обители и ее наместником - архимандритом Гедеоном (Хароном) был совершен уникальный морской крестный ход - на моторной яхте по водам Черного, Мраморного и Эгейского морей. В Черном море был совершен водосвятный молебен и вознесена молитва о мире в Украине.

В Стамбуле архимандрит Гедеон посетил Собор Святой Софии. Затем паломники отправились на Святую Гору. По пути братия попала в сильный шторм.

На Афоне они посетили не только монастыри, а и отдаленные и заброшенные келии. В келии святого Креста наместник Десятинного монастыря совершил литургию. Паломники причастились святых Христовых Таин. В келии святого Николая было отслужено вечернее Богослужение.

Братия посетила монастырь Ксилургу. Согласно преданию, эта обитель была основана женой святого князя Владимира, царевной Анной, после того как она прибыла в Киевскую Русь.

В день празднования чудотворной иконы Божией Матери «Алтарница» братия совершила литургию в обители Ватопед. Архимандрит Гедеон во время Богослужения, на великом входе нес Пояс Богородицы.

По материалам desyatynniy.org.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".