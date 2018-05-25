Паломники рассказали об Афоне, который удалось разглядеть, ожидая лодку (фото)

Паломник Бас Кампс описал свое путешествие на Святую Гору. В частности, он остановился на деталях, которые не всегда заметны в спешке.

«Нам пришлось ждать лодку, которая привезет нас к Дафни. У нас было время осмотреться. Если вы посмотрите из гавани, вы увидите впечатляющие вертикальные образования. Чуть выше скал вы увидите домики, в которых живут люди. Это не подходит для монахов со страхом высоты. Были приняты меры безопасности, есть некоторые ограждения. Но эрозия (почвы – ред.) интенсивна в этой части Афона. Это не мрамор Святой Горы, это песчаник», - написал блогер.

Он сфотографировал здания, которые здесь расположены.

«Такое же здание сфотографировано с другой стороны. Это так же страшно с этой точки. Некоторые из домов выглядят как жилища отшельников в Карулии. Он также крутой и отдаленный», - рассказал мужчина.

Бас Кампс также обратил внимание на землетрясения, которые здесь часто случаются.

«Эрозия в сочетании с вероятностью землетрясений делает ядовитый коктейль. Проверьте частоту землетрясений в Греции. В этой части Средиземного моря так много мелких землетрясений», - отметил Бас Кампс.

Далее паломники отправились в скит Святой Анны.

«Сегодня утром все было спокойно и тихо. Был слышен только непрерывный шум моря и зяблика. В некоторых исследованиях выяснилось, что это шафран (спасибо Герману). Преимущество сидения, ожидания и удивления вокруг - это то, что можно увидеть больше жизни. Со следующей волной этот краб исчез под пеной волн. И вот она, наконец-то: Святая Анна тихо приближаясь и опуская заднюю дверь, приглашает нас на пирс. Она изящно приняла нас…», - подытожил блогер.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".