Библиотека обители Ватопед и Рембрандт на Афоне

Авторы англоязычного блога athosweblog продолжают публиковать интересные материалы о местах, которые они посещают на Святой Горе. В этот раз – Ватопедский монастырь.

«В этом году я посетил Афон в сентябре в 12-й раз. Ксенофонт, Григориат и монастырь Святого Павла - это обители, которые я посещал раньше, но я так и не оставался (на ночь – ред.). К сожалению, Ксиропотам отказался от нашего запроса остаться на ночь в их монастыре. Это будет моей следующей целью для паломничества на Афон в 2019 году!», - написал Вим Вугд.

Блогер написал, что у него появилась традиция – привозить святогорцам подарки.

«Пару лет назад я начал приносить небольшие подарки туда, где мы оставались на ночь. Приносить подарок не обязательно, но я думаю, что это хорошая вещь, особенно если вы приносите что-то интересное из своей страны. Я привёз семена из Голландии для садовника, чтобы выращивать овощи в его огороде, а также семена цветов, в частности, тюльпаны из Амстердама», - рассказал он.

Мужчина подарил афонитам копию известной картины Рембрандта.

«В прошлом году я взял несколько старых копий из творений Рембрандта с религиозными сценами. Конечно, они были не такие ценные, как оригинальные, но копиям более 100 лет – они напечатаны в 1904 году - и хорошего качества. Одна из них - так называемая «сто гульер». «Христос, исцеляющий больных», или «Лист в сто гульденов» - это офорт (разновидность гравюры – ред.) Рембрандта примерно 1646 года, изображая события из Евангелия от Матфея 19. Рассказывается, что Рембрандт хотел выкупить копию гравюры и должен был заплатить огромную сумму в сто гульденов.

Христос (посередине) исцеляет больных, слева на заднем плане – книжники и фарисеи обсуждают друг с другом человека, на которого они смотрят несколько пренебрежительно, Петр (с бородой) пытается остановить женщин, которые хотят, чтобы их дети получили благословение, но Иисус жестом их велит пропустить. Рядом с Петром богатый молодой человек, которому только что сказали, что место на небесах не предназначено для него, несмотря на его добродетельный образ жизни. Сначала он должен раздать свое богатство бедным. Богатый молодой человек, упомянутый в главе, уходит через ворота справа», - описал Вим Вугд картину.

Он отметил, что картину, в знак благодарности, подарил библиотекарю обители Ватопед.

«Надеюсь, ему понравится, потому что искусство Рембрандта настолько отличается от византийской художественной традиции. Библиотекарь дал мне разрешение заглянуть в новую библиотеку и сделать несколько снимков (например, старые исторические книги размещены в другой, второй библиотеке под шкалой часов)», - написал блогер.

Он перечислил, что ему удалось сфотографировать.

«Комната для чтения в библиотеке Ватопеда. Новые и более старые книги на полках. Кабинеты, полные книг: на заднем плане современные передвижные шкафы для хранения. Секция иностранных книг: книги об Афоне на немецком, английском, русском и других языках», - рассказал мужчина.

Он также опубликовал карту, на которой обозначена «библиотека Ватопеда (A), в которую можно попасть путем прохода по лестнице на второй этаж рядом с Католиконом (C) см. красную стрелку. B - трапеция. Библиотека Ватопеда на втором этаже».

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".