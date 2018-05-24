Космонавт Федор Юрчихин посетил монастырь Ватопед

Космонавт Федор Юрчихин посетил Святую Гору Афон.

Об этом сообщают «Русские Афины» со ссылкой на греческое издание «Iefimerida».

Как сообщается, это не первый визит Федора Юрчихина на Афон. Это уже третье паломничество космонавта на Святую Гору во время которого он посетил Ватопед.

Юрчихин ответил на вопрос, полетит ли он еще раз в космос: «Только Бог знает!».

«Федор ученый, но он верит в Бога», - сообщил журналистам Афинско-Македонского агентства новостей племянник космонавта, Христофор Айвазидис.

Христофор сопровождал своего дядю во время этой поездки на Святую Гору.

«Дядя, каждый раз, когда речь идет о Греции, вспоминает образ Панагии Сумела, которая находится монастыре в Верии», - рассказал племянник.

Религиозность Федора Юрчихина также подтверждает и его 83-летняя мать, Микролума Грамматикопулу, которая живет в Синдосе.

Отец Тимофей вместе с паломниками посетил музей обители Ватопед, где показал гостям фотографии других космонавтов, которые ранее посещали монастырь.

Федор Юрчихин завершил визит трапезой в этой обители.

Федор Юрчихин (родился 3 января 1959 года, Батуми, Грузинская ССР) - российский космонавт греческого происхождения (423-й космонавт мира и 98-й космонавт России). Всего совершил 5 полетов в космос. Общее время в открытом космосе - 59 часов 28 минут.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".