Святитель Никодим архиепископ Сербский – афонский святой, который мирил правителей и восстанавливал монастыри

Православные христиане 24 мая (по новому стилю) отмечают день памяти святителя Никодима, архиепископа Сербского.

Святитель Никодим принял монашество на Святой Горе. Он был игуменом обители Хиландар с 1312 по 1316 год.

Хиландарский иеромонах Гервасий писал о святом, что он был родом «из западной страны, земли Рашской, зовущейся Сербской».

В 1317 году святитель Никодим был избран архиепископом «всея Сербския и Поморския земли».

Святитель перевел с греческого на сербский язык Устав святого Саввы Освященного. Также он внес в синаксарь даты упокоения сербских правителей и архиепископов, чтобы совершать заупокойные поминовения или богослужений, если они канонизированы.

Еще когда он был игуменом Хиландара, святой Никодим по просьбе королей Милутина и Драгутина и всего Собора Сербской земли отправился в Константинополь к Патриарху Никону и императору Андронику, чтобы примирить враждующих братьев.

Также святитель возглавлял посольство обители Хиландар, который прибыл в Сербию с просьбой простить и возвратить из ссылки его сына Стефана Дечанского.

6 января 1321 года святитель Никодим короновал Стефана Уроша III Дечанского королевской короной. Георгий Цамблак так пишет об этом событии: «…Архиерей, взяв руками корону царства, венчал ей главу его, явив его как совершенного царя…».

Святитель Никодим был ктитором двух храмов. Также восстановил монастырь Жичу и заботился о келье святого Саввы в Карее на Афоне. Святитель в своем завещании написал, чтобы сербские архиепископы предоставляли этой келье все, что когда-то установил сам святой Савва.

Святитель Никодим всегда выступал против лжеучений и ересей. Об этом говорится в посвященной ему службе, составленной между 1404 и 1412 годами епископом Марком. Гимнограф сравнивает святителя с секирой, посекающей намерения еретиков, которые приходят из других народов.

Его биограф писал, что святитель пробыл архиепископом «только 8 лет своей кратковременной жизни» и умер сравнительно нестарым еще человеком 24 мая (по новому стилю) 1324 года.

Мощи святителя были положены в храме святого Димитрия в Печи.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".