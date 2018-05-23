Умер старец Арсений Карульский: воспоминания паломников

Отошел ко Господу схимонах Арсений Карульский.

Об этом в группе «История Святой Горы Афон» в Фейсбук написал Павел Троцкий.

«По сообщению схимонаха Серафима Серба отошел ко Господу схимонах Арсений Карульский, о болезни которого я писал где-то год назад. Отец Арсений умер в возрасте около 90 лет», - написал Павел Троцкий.

Старец занимался переплетом книг и был на Каруле еще в 1970-е годы. Про него написал митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау) в своей книге "Святая Гора - высочайшая точка Земли".

«...Там жил отец Арсений, переплетчик книг. Ему было не больше пятидесяти. Немногословный, несколько резковатый, без лишних улыбок и любезностей. Мы заходили к нему по трое: большее количество людей там простоте могло поместиться. Отец Арсений показал нам свое переплетное дело и без лишних слов дал понять, то нам пора уходить...» - так его описывал будущий митрополит Николай.

Также Павел Троцкий написал свои воспоминания о почившем старце.

«Я же помню, как о. Арсений зашел в келлию о. Серафима. Жара стояла на Каруле очень сильная. Можете представить себе камень, раскаленный на солнце. Ему предложили выпить воды. Мы […] пьем воду при такой погоде минимум стаканами, а о. Арсений увидел где-то маленькую рюмку и попросил ее наполнить водой. И воды выпил и не выпил. Показывал он свои приспособления для переплета книг, а потом показал оригиналы писем брата последнего посланника в Сербии иеромонаха Никона (Штрандтмана) духовным чадам в Америке. Каруля многие годы была в запустении, а он сохранил письма. Удивительно спокойный, светлый старец. Тогда ему уже было за 80. сейчас думаю около 90.

Последние годы старец не все время жил на Каруле, часть времени он проводил в монастыре в Ламии, но даже несколько месяцев в год провести в этом аскетическом месте не просто», - отметил он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".