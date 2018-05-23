Епископ Варсонофий посетил Святую Гору и опубликовал фото и видео

11:09, 23 мая 2018
Афон
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Епископ Варсонофий (Столяр) отправился в паломничество на Святую Гору. На своей странице в Фейсбук он опубликовал фотографии из монастырей, которые он посещает.

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В пятницу, 18 мая, владыка прибыл в Уранополис и написал: «паром отправляется на Святую Гору Афон. Начинаем паломничество».

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В этот же день он посетил монастырь Дохиар.

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На следующий день, 19 мая, на праздник преподобного Иова Почаевского, епископ Варсонофий помолился на литургии в Покровском храме Свято-Пантелеимонового монастыря. И опубликовал в Фейсбуке фотографии с представителями духовенства. Также владыка разместил видео.

Также в Пантелеимоновом монастыре епископ Варсонофий, как и все паломники, исполнял послушание.

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«Все паломники на послушании. Помогаю отцу Льву», - написал он.

Владыка помянул всех, кто просил молитв.

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«Все кто передал записочки и написал в сообщении, помянул на литургии в Покровском храме Пантелеимонова монастыря», - отметил епископ Варсонофий. 

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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