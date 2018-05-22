22 факта о святом, которого на иконах изображают с головой собаки

Православные христиане 22 мая отмечают день памяти святого Христофора. В этот день отмечает панигир афонский монастырь Каракал. Мы собрали 22 факта об этом удивительном святом.

1. До крещения святого Христофора звали Репрев (Ρεπρεβος – отверженный, осужденный).

2. Его взяли в плен во время боя в Мармарике.

3. Позже он служил в римской когорте - подразделении мармаритов, которые были выходцами из области Мармарика или из берберского племени.

4. О нем рассказывают очень необычные истории. Его описывают, как человека огромного роста и ужасающего поведения. Считалось, что у него было тело человека и голова собаки.

5. Относительно места его рождения, одни утверждали, что святой Христофор был выходцем из земли хананеев, а другие производят его от канинеев (canis – собака) или кинокефалов (κύνος – собака и κεφαλή – голова) – представителей племени «псоглавцев» – собакоголовых людей, описание которых часто встречалось в древних текстах.

6. Такой вид – с головой собаки, отвергается в славянском Прологе, а преподобный Никодим в Синаксаристе пишет только о безобразном виде святого.

7. Согласно сказанию, которое было распространено на Кипре, святой от рождения был наделен привлекательной внешностью, которой прельщались женщины. Чтобы избежать соблазнов он молился о том, чтобы Бог дал ему безобразный облик. После этого он стал похожим на пса.

8. Когда царские телохранители взяли святого в плен, то он не мог разговаривать. Он помолился Богу, Который послал к нему ангела. Он сказал: «Мужайся, Репрев!», а потом прикоснулся к его губам и так он получил способность разговаривать.

9. Затем он стал обличать тех людей, которые преследовали христиан. За это его избили, на что он сказал, что принимает побои со смирением ради Христа, и что если бы он разгневался, то не устоял бы даже император, силу которого он обратил бы в ничто.

10. За ним прислали 200 воинов, чтобы доставить его к императору. По дороге, когда святого вели к правителю, сухой жезл в руках святого расцвел. Затем у воинов не хватило хлеба, и святой умножил его. Воины уверовали во Христа, и вместе со святым были крещены Антиохийским епископом, святым священномучеником Вавилою. Репрев получил новое имя – Христофор (Χριστόφορος).

11. Император испугался вида святого и даже потерял сознание. Придя в себя, он хитростью попытался заставить его отречься от Христа.

12. Сперва Христофора искушали две красивые женщины блудницы – Каллиникия и Акилина. Мученик не только не искусился, а и стал поучать их вере во Христа. Женщины возвратились к императору и объявили, что они – христианки. Их подвергли мучениям.

13. Император повелел привести к себе святого и стал издеваться над ним по поводу его внешности. На что Христофор назвал его вместилищем действий диавола. С этим было созвучно его имя - Декий.

14. Затем были казнены 200 воинов, которые приняли христианство. Они на глазах у правителя поклонились святому Христофору. Разгневанный император приказал отсечь им головы, а тела сжечь.

15. Святого Христофора повелел заключить в медный сосуд, в нем прибить его гвоздями, а затем раскалили сосуд. После таких мучений Христофор остался невредим.

16. Мученик сказал, что во время мучений он видел красивого, высокого, одетого в белые одежды мужа, от Которого исходил свет. На Его главе был венец. Мужа окружали черные

создания, которые старались схватить Его. Но Он только взглянул на них и поразил их. Слыша этот рассказ и видя невредимого мученика, многие уверовали во Христа, и вытащили его из раскаленного сосуда. За это были изрублены царскими палачами.

17. Затем святому Христофору привязали на шею камень и бросили его в колодец. Однако ангел Господень извлек его оттуда.

18. Потом на него надели раскаленную медную одежду и отсекли мечом голову. Это произошло в Ликии около 250 года, при императоре Декии.

19. Сначала мощи хранились в Константинополе, а затем были перевезены на остров Раб в Хорватии.

20. Во время норманнского вторжения хорваты поместили мощи на стены. Кораблей ветром отнесло от острова.

21. Одна из крупных средневековых крепостей на острове Раб носит название в честь святого Христофора.

22. Голова святого мученика хранится в обители Каракал на Святой Горе.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".