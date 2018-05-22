В Изюм прибыл список афонской чудотворной иконы, перед которым были совершены молебны во всех монастырях Святой Горы

В Изюм со Святой Горы Афон 19 мая прибыл список иконы Богородицы «Отрада и утешение».

В этот день митрополит Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе, куда перед богослужением прибыла икона. Образ торжественно встретили и крестным ходом перенесли в собор.

Владыке Елисею сослужили представители духовенства из епархии и собора, и братия мужского монастыря в честь «Песчанской» иконы Божией Матери.

Образ Богородицы «Отрада и утешение» был написан на Афоне по благословению и просьбе митрополита Елисея для строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение», который расположен в женском Борисо-Глебском монастыре села Водяное.

Икона была освящена на Святой Горе. Во всех афонских монастырях перед ней был совершен молебен. Также в каждой обители в образ вложили частичку мощей или святыни, которые хранятся в монастыре.

Список иконы Богородицы «Отрада и утешение» будет доставлен в благочиния Изюмской епархии УПЦ для поклонения. Затем он будет установлен в храме Борисо-Глебской обители в честь иконы Богородицы «Отрада и утешение», который еще строится.

Оригинал иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и утешение» (XIV в.) хранится в монастыре Ватопед на Святой Горе.

По материалам пресс-службы Изюмской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".