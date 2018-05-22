В Изюм прибыл список афонской чудотворной иконы, перед которым были совершены молебны во всех монастырях Святой Горы
В Изюм со Святой Горы Афон 19 мая прибыл список иконы Богородицы «Отрада и утешение».
В этот день митрополит Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе, куда перед богослужением прибыла икона. Образ торжественно встретили и крестным ходом перенесли в собор.
Владыке Елисею сослужили представители духовенства из епархии и собора, и братия мужского монастыря в честь «Песчанской» иконы Божией Матери.
Образ Богородицы «Отрада и утешение» был написан на Афоне по благословению и просьбе митрополита Елисея для строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение», который расположен в женском Борисо-Глебском монастыре села Водяное.
Икона была освящена на Святой Горе. Во всех афонских монастырях перед ней был совершен молебен. Также в каждой обители в образ вложили частичку мощей или святыни, которые хранятся в монастыре.
Список иконы Богородицы «Отрада и утешение» будет доставлен в благочиния Изюмской епархии УПЦ для поклонения. Затем он будет установлен в храме Борисо-Глебской обители в честь иконы Богородицы «Отрада и утешение», который еще строится.
Оригинал иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и утешение» (XIV в.) хранится в монастыре Ватопед на Святой Горе.
По материалам пресс-службы Изюмской епархии УПЦ.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".