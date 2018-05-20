Преподобный Нил Мироточивый: обретение мощей

Православные христиане 20 мая отмечают обретение мощей преподобного Нила Мироточивого (Афонского).

Преподобный Нил родился в Греции, на полуострове Пелопоннес. Мальчик рано остался сиротой. Его воспитывал дядя - иеромонах Макарий.

Достигнув положенного возраста, он принял монашество и был рукоположен в иеродиакона, а затем и в иеромонаха.

Дядя с племянником отправились на Афон и поселились в месте, которое называлось Святые Камни. Игумен Великой Лавры дал им письменное разрешение на владение этой территорией. Монахи построили здесь храм и келлии.

После смерти иеромонаха Макария преподобный Нил поселился в тяжело доступном месте, где проводил время в подвигах.

После смерти святого Нила из его мощей стало истекать миро, за которым приезжали христиане из разных стран Востока. Из-за множества чудес, которые произошли от помазания этим миром, святого Нила прозвали Мироточивым и канонизовали.

Обретение мощей святого произошло 20 мая 1815 года во время строительства храма при пещере, в которой он жил.

Его мощи хранятся в Великой Лавре, также часть мощей находится в монастыре Малеви на полуострове Пелопоннесе, где преподобный жил в течение 15 лет до того, как переселился на Святую Гору.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".