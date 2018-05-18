Наместник Ионинского монастыря рассказал о посещении Ксиропотама и Буразери

Архиепископ Иона (Черепанов), наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря, после паломничества на Афон, на своей странице в Фейсбук продолжает делиться фотографиями с видами Святой Горы.

Владыка Иона комментирует размещенные фотографии и отмечает их хэштегом «#веснаафон».

Наместник столичного монастыря продолжил рассказ о келлии Буразери, где была написана икона «Игумения Горы Афонской».

«Господь сподобил меня радости служить воскресную литургию в Буразери. Там всё прекрасно - и храм и пение, и чинность службы, и даже безукоризненная чистота территории. Короче, как в Ольшанке)», - отметил архиепископ Иона.

Он посетил афонскую обитель Ксиропотам.

«По дороге в Пантелеимонов монастырь зашёл в Ксиропотам. Сам монастырь изысками архитектуры не блещет, но окрестности весьма живописны. На фото - кладбище обители. Один из «шедевров» архитектуры Ксиропотама. Что вам напоминает? Школу? Тюрьму? Больницу?», - написал владыка Иона.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".