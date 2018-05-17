Иверон в деталях: афонская обитель сквозь объектив архиепископа Ионы

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов), после паломничества на Афон, на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с видами Святой Горы.

Владыка посетил афонскую обитель Иверон и опубликовал фото, на котором видно роспись внешнего притвора соборного храма.

«Храм, расположен рядом с местом явления Иверской чудотворной иконы», - прокомментировал владыка одну из фотографий.

Архиепископ Иона также поделился фото, на которых запечатлен интерьер храма.

«Дневное светило. Освещенные солнцем коридор гостиницы и притвор соборного храма Иверона. Люблю цветные стёкла!

...Эти глаза напротив... Встречают при входе в Иверон», - написал наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Владыка Иона посетил келлию Буразери, где была написана известная в православном мире икона.

«Келлия Буразери. На рубеже 19-20 веков в ней жили русские монахи-иконописцы и она именовалась на русский манер Белозерка. После того, как они умерли, в заброшенную обитель вселились греки-иконописцы. Самая известная их работа - икона «Игумения Горы Афонской»», - отметил архиепископ.

"Православный наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".