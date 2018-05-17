Каким увидел Афон ученый-архимандрит Антонин (Капустин) в XIX веке

В интернете опубликован фрагмент статьи из журнала "Странник", в которой рассказывается о посещении Святой Горы известными учеными археологами XIX века: П. Севастьяновим, А. Капустиным (Архимандрит Антонин) и П. Успенским.

В 1859 году архимандрит Антонин (Капустин) смог осуществить свое заветное желание - увидеть Афон.

Ученый в работе «Заметки поклонника Святой горы» описал афонские монастыри.

«Руссиком мы называем монастырь великомученика Пантелеймона, греко-русский по населению, македонский по географии, турецкий по политическому разделению». Следует подробное описание собора, службы, пения. Отмечается, что в церкви Успения Богоматери иконостас новый, недавно доставленный из России, в библиотеке «ветхие на пергамене акты XI и XII веков, коих я рассмотрел шесть... древних рукописных книг кожаных едва ли наберется с десяток». Далее приводятся соображения об особенностях их почерка, языка, датировке. «Предположению снять их фотографически усердно содействует архимандрит Герасим».

В библиотеке Иверского монастыря «книги древние навалом на полу, есть Евангелия 12-13 веков на коже... Монастырь уже греческий, а не грузинский», - написал архимандрит Антонин.

Археолог также побывал в Пантократоре.

«В монастыре Пантократора настенная живопись, приписываемая знаменитому художнику древности Панселину, а в библиотеке - столь же знаменитое греческое евангелие Иоанна Кушника, фотокопия которого была показана Севастьяновым на выставке».

О составе этой рукописи отец Антонин заметил, что в ней извлечения из Нового Завета, «напрасно приписываемые подвижнику, жившему в V веке». Но тем не менее евангелие заслуживало внимания: «замечательно мало, менее 12-й доли листа, очень тонкий пергамент, текст и миниатюры мельчайшего письма, серебряный оклад», - написал ученый.

Архимандрит Антонин обители Ватопед написал:

«Громадность, но величия не чувствуется». Среди икон он отличил одну, как оказалось, русскую, имеющую на обороте киноварную надпись славянскими буквами - «царицы и великой княгини Анастасии», дар жены Ивана Грозного. Драгоценность библиотеки - экземпляр Птолемеевой географии, ставший миру известным в снимках П. Севастьянова», - отметил отец Антонин.

«В Греции я девять лет, отвык от русских, был рад встрече с ними» - такими словами заканчивается книга, и поставлена дата: «7 ноября 1859 г.».

По материалам isihazm.ru.

*Архимандрит Антонин (в миру Андрей Капустин;24 августа 1817 г., село Батурино – 5 апреля 1894 г., Иерусалим) – священнослужитель РПЦ, учёный-византинист, начальник Русской Духовной Миссии на Святой Земле с 1865 по 1894 года, магистр богословия.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".