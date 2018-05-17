Архиепископ Филарет посетил Афон и рассказал святогорцам о церковно-государственной и межконфессиональной ситуации в Украине

В Порто Лагос в Восточной Македонии архиепископ Филарет 12-13 мая посетил подворье в честь святителя Николая Чудотворца Ватопедского афонского монастыря.

На Святой Горе архиепископ Филарет пребывал 14-15 мая. Утром 14 мая владыка Филарет посетил келью в честь Рождества Пресвятой Богородицы Маруда, которая относится к монастырю Хиландар. Здесь он пообщался с игуменом Макарием.

После этого архиепископ Филарет прибыл в Ватопед, где совершил богослужение в соборном храме в честь обретения иконы Богородицы "Ктиторская". Обретение которой произошло во вторник, потому по вторникам здесь совершается богослужение.

Также владыка Филарет встретился с игуменом Ватопедского монастыря архимандритом Ефремом (Куцу) и рассказал ему о церковно-государственной и межконфессиональной ситуации в Украине.

Владыка Филарет помолился о Церкви и мире в Украине перед святынями обители Ватопед.

По материалам Львовской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".