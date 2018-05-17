Православные отмечают Вознесение Господне: история праздника

Православные христиане 17 мая отмечают двунадесятый праздник - Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от Пасхи, так как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова. Вознесение всегда отмечают в четверг.

В этот день Церковь вспоминает важное евангельское событие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.

О Вознесении Господнем сказано в заключительных главах двух Евангелий: «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк. 16:19) и «И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24:50-51).

В духовном аспекте, это праздник надежды на встречу с Господом во время Его Второго пришествия. Потому, что согласно Писанию, когда Иисус Христос возносясь на Небо скрылся в вышине, апостолы увидели двух «мужей в белой одежде». Ангелы сказали им, что будет Второе пришествие Спасителя на землю, Он «придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Вознесение Господне отмечают на протяжении 10 дней: 16 мая - предпразднество, в этот же день, согласно церковному календарю - отдание праздника Пасхи; 17 мая – сам праздник, Вознесение Господне и в течение 8 последующих дней – попразднство, которое завершается отданием праздника. До отдания Вознесения Господня, в этом году – 25 мая, священнослужители на богослужениях одевают белое облачение.

Афонский святой, Григорий Палама говорил, что «каждый из нас, если пожелает, является участником и Воскресения и Вознесения Господа, и наследником Божиим, сонаследником же Христа. Поэтому мы радуемся, празднуя нашего естества Воскресение и Вознесение и возведение, и начало воскресения и вознесения каждого из верующих».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".