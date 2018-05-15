Записки паломников: посещение афонского Нового Скита (фото)

Авторы англоязычного блога athosweblog.com продолжают делиться фотографиями и впечатлениями о пребывании на Святой Горе. Бас Кампс (Bas Kamps) рассказал о посещении Нового Скита (Néa Skiti).

«Оливковые деревья на террасах, […] по дороге от Скита Святой Анны к Новому Скиту, который был последним пунктом назначения в этот день», - написал паломник.

Он также поделился фотографиями, которые сделал в скиту.

«Церковь, кажется, выскочит из горы. Обзор разрушенных домов Нового Скита. Это комплекс из 33 зданий, отделенных от моря крутым хребтом. Дорожки, в основном, лестничные. Они недоступны для автомобилей. Мулы доставляют товар из гавани», - написал Бас Кампс.

Паломник описал вид, который открывается из обители и отметил, что в скиту ведутся реставрационные работы.

«Закат с кладбища, и вид на полуостров Ситония. […] Все выглядит очень новым; деревянные лестницы, кладка и желтый раствор. Еще одна деталь восстановленных стен. Типичная улица в Новом Скиту.

Стены, улицы и ворота делают его каменным миром. Кипарисы, виноград и папоротники на стенах придают зеленых акцентов. Два «поезда мулов» встретились в гавани. Они держали тяжелые камни в пластиковых коробках на своих флангах. Материал для дальнейшей работы по строительству и реконструкции», - написал Бас Кампс.

По материалам athosweblog.com.

"Православный наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".