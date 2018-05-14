Духовная сокровищница Святой Горы: о радостях и печалях, и когда они не являются греховными

В жизни каждого человека случается немало поводов, наполняющих сердца радостью, или печалью. Но, как известно, пустое мирское веселье, или наоборот – уныние, являются грехами. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон, которые помогут разобраться, какой бывает истинная радость, от Бога и как победить печаль.

«Радость от Христа, а печаль от диавола. Знали бы вы, как я огорчаюсь, когда вижу монаха с выражением лица, как у хозяина бакалейной лавки, которого лишили прибыли. Другое дело печаль по Богу, радостнотворный плач. Тут человек радуется. Его молчание, его собранность источают в его сердце мёд. Когда вижу такого человека, хочется ему ноги целовать». (Преподобный Паисий Святогорец).

«В Церкви есть такой термин – радостепечаль. В жизни имеет место и то, и другое, и мы должны с этим смириться, принять это. Если мы этого не примем и потом, когда к нам придет или радость, или печаль, мы не будем знать, что нам делать. Большая радость может разбудить нашу гордость, а большая скорбь – повергнуть в большое уныние, безнадежное состояние. Однако, когда человек верит Богу, он умеет разобраться и с радостью, и с горем. Когда у него радость, он говорит: «Слава Богу!», когда у него горе: «Господи, помоги мне его пережить». (Настоятель монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий (Мандзирис)).

«Вы знаете хорошо, что бывает печаль «по Бозе» (богоугодная) и бывает о мире (богопротивная), также и радость или веселие бывает по действию благодати, а бывает и бессловесная (бессмысленная, ἄλογος) от врага. В последнее время я опечален именно тем, что Вы теряете серьезность отношения к делу своего спасения; повеселели Вы каким-то плотским веселием; так что душа моя не хочет и говорить о том, что нам так существенно важно». (Архимандрит Софроний (Сахаров) ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

«…Если Давид, будучи царем и пророком, не постеснялся плясать в особой одежде, как написано (то есть в царском венке на главе и порфире самодержца на теле, поскольку им всецело овладела радость), — то почему же мы духовно не пляшем сегодня и не рукоплещем от внутренней радости нашего сердца? Если он ради только прообразовательного, символического и деревянного ковчега выказал столь великую радость, что жена его Мелхола нашла в этом повод, чтобы счесть его безумным: «И Мелхола, дщи Саулова, приницаше оконцем и виде царя Давида скачуща и играюща пред Господем и уничижи его в сердцы своем» (2 Цар. 6:16), — если он, говорю, так радовался, то насколько более справедливо нам явить всяческий вид духовной радости и ликования, потому что воскрес Господь как всесильный и совоскресил весь род человеческий?». (Преподобный Никодим Святогорец).

«…Не допустим овладеть нами бессловесной плотской веселости. Нам шутить не приходится. Впереди либо спасение, к которому ведет узкий, скорбный, слезный путь, либо ад - к которому проложена широкая веселая дорога. Не надо распускаться, а, наоборот, покрепче препоясать чресла». (Архимандрит Софроний (Сахаров) ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

«Настоящая, чистая радость обретается близ Христа. Соединившись с Ним в молитве, ты увидишь свою душу наполненной». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Если постигнет тебя беда, не унывай, но помни, что милостиво Господь смотрит на тебя, и не допускай мысли: «Станет ли Господь смотреть на меня, когда я Его оскорбляю», потому что Господь по естеству - есть Милость, но с верою обратись к Богу и, как евангельский блудный сын, скажи: «Не достоин я назваться сыном Твоим», и увидишь, как будешь ты - мил Отцу, и будет тогда неописуемая радость на душе». (Преподобный Силуан Афонский).

«Мы живем, чтобы прославлять Бога и дарить людям радости. Самая большая радость, которая у нас есть в жизни – это та радость, которую мы дарим кому-то. Святой Иоанн Златоуст говорил по этому поводу: тот человек, который жертвует кому-то, и чем больше может жертвовать – тем лучше, этот человек падает в объятья Бога, покупая тем самым рай, и святые ждут его на Небесах». (Старец Гавриил Кутлумушский).

«Слава Богу за все. Будем терпеть. Таков наш путь. Преткнулся, встань. Пал, подымись. А отчаиваться никогда не нужно. Иногда бывает так тяжело, что человек готов отказаться от вечной жизни, если она достается таким путем. Зато когда пройдет эта туча, тогда по-особому как-то сияет солнце и тогда рад бывает человек, что он пережил скорби: «Во все дни веселится за дни, в которые видел скорби»». (Архимандрит Софроний (Сахаров) ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

«Когда кто-то имеет общение с Богом, то имеет мир, любовь, радость, простоту. Он не смотрит на то, что делают другие, он не осуждает, он смотрит вглубь себя. Я окормляю один женский монастырь и знаю эти вещи; то, что я вам говорю, это не просто слова, это жизненный опыт. И если человек радостный, то это не значит, что ему все легко дается, он просто доверяет Богу». (Настоятель монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий (Мандзирис)).

«Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего сердца. Такого человека посещает беспокойство. Духовные люди чувствуют тревогу от мирской радости. Мирская радость не постоянна, не истинна. Это временная, сиюминутная радость — радость вещественная, не духовная. Мирские радости не «заряжают» человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости вещественной. «Насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й». Мирская радость не восстанавливает, но отнимает силы духовного человека. Посади человека духовного в мирские апартаменты — он там не отдохнет. Да и человек мирской: ему будет лишь казаться, что он отдыхает, а на самом деле он будет мучиться. Внешне будет радоваться, но внутреннего удовлетворения это ему не принесёт и он будет страдать». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Многие наши святые обращали скорбь в радость благодаря любви ко Христу. То есть они брали эту душевную силу, которую хотел сокрушить диавол, отдавали ее Богу и превращали ее в радость и веселие. Молитва, служение Богу постепенно преображают скорбь и обращают ее в радость, потому что действует благодать Божия». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Дух Божий веселит душу упованием на Бога. Все люди, которые возложили упование на Бога, они покойны в Боге на всяком месте, потому что внутри души веселит их Благодать. Но если кто потерял Ее, то опять ее ищет покаянием, и Господь опять дает». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православный наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".