Разоблачение интернет-мошенничества: где на Афоне читают Неусыпаемую Псалтирь

Иеромонах Клеопа (Петритис) из греческого монастыря Петра, который расположен на юге горного массива Пинд, в 27 километрах от города Кардица, на своей странице в Фейсбук написал, где на Святой Горе можно заказать такую требу, как Неусыпаемая Псалтирь.

«Регулярно обращаются с вопросом, где в Греции или на Афоне можно заказать Неусыпаемую Псалтирь. Спрос рождает предложение, и время от времени мне попадаются в сети сайты, группы готовые предоставить такую услугу. Подобные предложения можно встретить и на православных выставках.

Хочу предупредить, что в греческих монастырях вообще нет традиции читать Неусыпаемую Псалтирь. Более того - греки вообще не знают что это такое (кто сомневается - наберите в Гугле «ακοίμητο ψαλτήρι» - это «Неусыпаемая Псалтирь» на греческом. Вы увидите всего лишь 4 ссылки на один и тот же текст о житии некоего русского старца)», - написал отец Клеопа.

Священник рассказал, есть ли возможность заказать эту требу на Святой Горе.

«На Афоне Неусыпаемая Псалтирь читается, насколько я знаю, только в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре и, если я не ошибаюсь, на келии св. Модеста, но на келии Модеста они не принимают записки на поминовение. Говорят, что якобы записки принимает некая молдавская келия. Я узнавал на молдавской келии Иоанна Богослова насчёт Неусыпаемой Псалтири и отцы сказали, что они не читают Псалтырь и никогда не собирали на неё деньги и любые упоминания их в данном контексте могут быть только мошенничеством», - отметил иеромонах.

Он также объяснил, почему святогорцы не читают Неусыпаемую Псалтырь.

«Надо понимать, что Неусыпаемая Псалтирь дело ресурсозатратное, для того чтобы она читалась нужно выделить специально на это несколько человек, а у подавляющего числа келиотов Афона нет, не было и не будет на это сил.

Поэтому любые упоминания о поминовении на Неусыпаемую Псалтирь в Греции и на Афоне на 99% это обычное интернет-мошенничество. 1% я оставляю на то, что где-то в Греции или на Афоне и правда кто-то читает Неусыпаемую Псалтирь и это мне не известно. Люди, будьте бдительны», - подытожил иеромонах Клеопа.

"Православный наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".