Игумен афонского Свято-Пантелеимонового монастыря пригласил Патриарха Кирилла посетить Святую Гору
14:30, 09 мая 2018Афон
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Игумен афонского Свято-Пантелеимонового монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) пригласил Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла вновь посетить Святую Гору.
Архимандрит Евлогий поблагодарил Предстоятеля РПЦ за попечительство над обителью.
Патриарх Кирилл и архимандрит Евлогий обсудили вопросы восстановления и развития Свято-Пантелеимонового монастыря.
Как сообщалось, последнее паломничество Патриарха Кирилла на Афон состоялось в мае 2016 года, во время торжеств по случаю 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне.
По материалам patriarchia.ru.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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