Афонский монастырь Ватопед в объективе наместника столичного Ионинского монастыря

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с видами Святой Горы.

«Немного вечерних окрестностей Ватопеда. Ворота здесь закрывают в 21 час, тайной калитки не знаю, поэтому пробежка после повечерия вокруг монастыря была быстрой. Первое фото - кладбищенский храм», - прокомментировал архиепископ.

Он также поделился фотографиями с видами обители Ватопед на закате.

«Ещё немного вечернего Ватопеда. На первом фото видна могила старца Иосифа, на заднем плане, над аркой, куполок церкви, где находится чудотворная икона «Отрада и Утешение»», - написал владыка Иона.

Во время пребывания на Святой Горе паломники посещали богослужения.

«Литургия в храме иконы Богородицы «Отрада и Утешение». Все последование будничного суточного круга в афонских монастырях совершается в соборном храме, а литургия - в одном из параклисов, маленьких приделов. Только в воскресные и праздничные дни литургия служится в соборе», - написал архиепископ Иона.

Далее паломники отправились в другие монастыри. По дороге они увидели афонские «поилки», из которых богомольцы утоляют жажду.

«Вдоль афонских троп встречаются вот такие «поилки» с водой из горных источников. Для утоления жажды путников и их транспортного средства. Ведь всего несколько десятилетий назад всё и все перевозились на мулах...», - подчеркнул наместник столичного монастыря.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".