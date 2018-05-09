Афонский монастырь Пантократор весной: фоторепортаж

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с видами Святой Горы.

Владыка Иона был участником паломнической поездки, которую организовал БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

«После Ватопеда отправился в монастырь Пантократор. По дороге попалась заброшенная келия - небольшой домик с церковкой. На последнем фото видны плиты с разрушевшегося от времени межевого знака с логотипом Пантократора», - написал владыка Иона.

Он опубликовал фото, на которых запечатлены иконы из обители Пантократор.

«Вот и добрался до монастыря Пантократор. Пантократор - Господь Вседержитель, Иисус Христос. Обитель возникла во времена сильного влияния учения Паламы о нетварном свете и, естественно, посвящена Преображению.

Главной святыней Пантократора является чудотворный образ Богородицы «Герондисса», что значит Старица», - рассказал наместник столичного монастыря.

«Свет! Галерея внешнего притвора монастыря Пантократор. В мраморном кресле на переднем плане игумен или епископ, возглавляющие праздничное богослужение, ожидают, пока братия и паломники (а их бывает не одня сотня) войдут и рассядутся в трапезной», - написал архиепископ Иона.

Владыка Иона также рассказал о виде, который открывался из окна его келлии.

«Из окна моей келлии в Пантократоре открывается чудный вид на вершину Афона.

Двор Пантократора. Монастырь в начале 90-х возрождала братия Ксенофонта и по аккуратности и спокойствию монастыри очень схожи...», - отметил он.

Архиепископ Иона сравнил местний вид с известной картиной русского живописца.

«А это афонский ремейк картины Левитана «Над вечным покоем». Древний кладбищенский храм Пантократора», - сказал владыка.

Также архиепископ Иона опубликовал фотографию с подобным видом, сделанную на закате.

«Древняя кладбищенская церковь. В ней даже сохранились фрагменты старого мраморного иконостаса», - написал он.

Он написал пост об окрестностях афонского монастыря.

«Окрестности Пантократора. Вверху, в горах, виднеется Ильинский скит, расположенный на землях Пантократора. Он известен по длительному пребыванию в нём прп. Паисия Величковского.

Древний мостик у Пантократора. Подобные сооружения - мосты, акведуки, мощёные камнем дороги поражают воображение и переносят в прошлое...», - отметил архиепископ Иона.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".