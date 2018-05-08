В интернете появились видео-рецепты блюд Святой Горы

В сети интернет доступны для просмотра видео-рецепты отца Епифания из Милопотамоса (Греция, Крит). Режиссер видеофильмов – Хронис Печливанидис (Χρόνη Πεχλιβανίδη). Продолжительность видео – около 10-15 минут.

Вышла также серия рецептов, где повар готовит исключительно афонские блюда. Видео снято на греческом языке, однако большинство ингредиентов визуально узнаваемы, поэтому каждый может приготовить пищу по рецептам Святой Горы.

«Кулинария - это выход из наших повседневных проблем, и отец Епифаний знает это искусство. Он готовит простые, вкусные, креативные и благословенные блюда. Благословение Святой Горы Афон идет к нашей тарелке и наполняет наш бокал вином...», - говорится на сайте.

Видео.

Также серия видео с рецептами монаха Епифания доступна на YouTube.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".