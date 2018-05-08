Трагедия на Афоне: сорвавшись со скалы погиб паломник

На Святой Горе Афон произошла трагедия – сорвавшись с 8-метровой скалы погиб паломник с острова Крит. Мужчина шел из монастыря Симонапетра в обитель Григориат.

Об этом сообщает Павел Белобрицкий в тематической группе в Фейсбук со ссылкой на efsyn.gr.

«1 мая 62-х летний врач из Ираклиона (столица острова Крит – ред.) - Георгиос Карантинос упал, оступившись с 8-метровой скалы, по дороге из Симонопетра в Григориат. Через несколько минут после падения он умер. Стоит добавить, что совсем недавно у Георгиоса умерла его мать...», - говорится в сообщении.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".