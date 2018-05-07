Паломники из Франковска посетили Афон и поделились фотографиями

17:10, 07 мая 2018
Афон
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Поездку на Афон организовал Паломнический отдел Ивано-Франковской епархии УПЦ. Продолжалось паломничество 10 дней - с 16 по 26 апреля.

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За это время верующие посетили монастыри Святой Горы, где поклонились святыням.

Также паломники посетили Болгарию, где помолились перед мощами великомученика Иоанна Сучавского и преподобного Иоанна Рыльского.

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На греческом острове Корфу франковчане приложились к мощам святителя Спиридона Тримифунтского.

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Также паломники побывали в Фессалониках, где находятся мощи святого великомученика Димитрия Солунского.

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По материалам Ивано-Франковской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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