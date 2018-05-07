Святые Афона, день памяти которых отмечают в мае
Афонские святые, день памяти которых отмечают в мае (по новому стилю).
2 мая – преподобного Симеона аскета, нового чудотворца (панигир монастыря Филофей); преподобномученика Агафангела Есфигменского (панигир монастыря Есфигмен);
6 мая – святого великомученика Георгия (панигир монастыря Зограф, монастыря Ксенофонт, панигир монастыря Святого Павла). Святого Христофора (панигир монастыря Каракал). Второе обретение Иверской иконы Божией Матери;
13 мая - святого нового преподобномученика Акакия;
14 мая – преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских;
17 мая – преподобного Никифора;
19 мая – перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского (входит в Собор Афонских преподобных);
20 мая – преподобного Нила Сорского (1508 г.);
20 мая - обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815 г.);
22 мая – святого Христофора (панигир монастыря Каракал);
24 мая – преподобного Никодима, архиепископа Сербского;
26 мая – святого Евфимия нового; преподобного Иоанна Иверского; преподобного Георгия Иверского; преподобного Гавриила Иверского. Память святых преподобномучеников иверских (панигир монастыря Иверон).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".