Святые Афона, день памяти которых отмечают в мае

Афонские святые, день памяти которых отмечают в мае (по новому стилю). 2 мая – преподобного Симеона аскета, нового чудотворца (панигир монастыря Филофей); преподобномученика Агафангела Есфигменского (панигир монастыря Есфигмен); 6 мая – святого великомученика Георгия (панигир монастыря Зограф, монастыря Ксенофонт, панигир монастыря Святого Павла). Святого Христофора (панигир монастыря Каракал). Второе обретение Иверской иконы Божией Матери; 13 мая - святого нового преподобномученика Акакия; 14 мая – преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских; 17 мая – преподобного Никифора; 19 мая – перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского (входит в Собор Афонских преподобных); 20 мая – преподобного Нила Сорского (1508 г.); 20 мая - обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815 г.); 22 мая – святого Христофора (панигир монастыря Каракал); 24 мая – преподобного Никодима, архиепископа Сербского; 26 мая – святого Евфимия нового; преподобного Иоанна Иверского; преподобного Георгия Иверского; преподобного Гавриила Иверского. Память святых преподобномучеников иверских (панигир монастыря Иверон). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter