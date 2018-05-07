Мужество веры святого Георгия Победоносца и его почитание на Святой Горе

Православные христиане 6 мая отметили день памяти святого великомученика Георгия Победоносца.

Святой великомученик Георгий жил в Каппадокии во времена правления римского императора Диоклетиана. Он был сыном богатых и благородных родителей-христиан.

Когда святой был еще ребенком, его отца замучили за христианскую веру. Юноша получил хорошее образование, отличался крепким телосложением, красотой и мужеством, и уже в 20 лет стал одним из самых близких к императору людей. Диоклетиан, который почтил Георгия за выдающуюся храбрость, наделил его званием воеводы, но не знал, какую веру исповедовал святой. После смерти матери Георгий раздал все свое имущество бедным.

Вскоре на совещании императора с патрициями по истреблению христиан прибыл святой Георгий и мужественно обличил их в жестокости и несправедливости, объявив себя христианином. Присутствующие во главе с Диоклетианом были в замешательстве, император приказал подвергнуть святого жестоким мучениям. Святого били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, поили ядом.

После чего император подверг святого последнему испытанию, великомученику Георгию передоложили стать соправителем императора, если тот принесет жертву языческим богам. Святой пришел с императором в языческий храм, но вместо жертвоприношения он выгнал оттуда демонов, которые жили в статуях, идолы упали и разбились. Тогда император приказал отрубить Георгию мечом голову. Так великомученик Георгий отошел ко Христу в Никомидии в апреле 303 года.

Незадолго до своей кончины Георгий просил своего слугу, чтобы тот похоронил его в родовых палестинских владениях. Также верный слуга записывал подвиги святого при жизни.

Мощи великомученика Георгия положили в палестинском городе Лидда, в храме, который получил его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, который также посвящен ему. Также в этом храме хранились его копье и хоругвь.

Афонский монастырь Зограф, построенный в честь Георгия Победоносца, 6 мая отмечает панигир. Обитель была основана в 919 году тремя братьями: Иоанном, Моисеем и Аароном.

Когда братья построили на Святой Горе церковь, долго не могли понять, какому святому ее посвятить и выйдя из храма и стали молиться Господу. А когда вернулись - то увидели на приготовленной доске для иконы лик святого Георгия. Так Господь явил свою волю, а нерукотворный образ до сих пор хранится в обители.

Также в монастыре хранятся мощи великомученика Георгия и капли его крови.

В афонской обители Ксенофонт в честь Георгия Победоносца воздвигнут соборный храм. Также в монастыре хранится чудотворная икона святого, которая датируется XI веком. По преданию эту икону язычники бросили в огонь, но один благочестивый христианин выхватил ее из пламени и бросил в море, чтобы погасить огонь. Икона по морю приплыла к берегам Афона, где ее нашли насельники монастыря Ксенофонт. Также на Святой Горе в обители Ксенофонт хранится часть руки Георгия Победоносца.

Георгий Победоносец издавна считается покровителем воинства.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".