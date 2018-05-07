Афон весной: наместник столичного Ионинского монастыря, поделился фотографиями паломничества

Святую Гору Афон посетили паломники из Украины. Поездку организовал Благотворительный фонд "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря, архиепископ Иона, который также был участником поездки, на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями с видами Святой Горы.

«Многие тропы, соединяющие афонские монастыри, на протяжении многих километров аккуратно вымощены камнями. Ещё в древности. Титанический труд!», - написал владыка Иона.

Ранее он разместил на своей странице в Фейсбук фото с видами монастыря Хиландар. Паломники также посетили Ватопед.

«Погостив у славных сербов, я отправился живописнейшей тропой в монастырь Ватопед. Виды по дороге изумительные!», - отметил архиепископ.

Паломники побывали в местах, где жил преподобный Антоний Печерский - основатель монашеской жизни на Руси.

«Рядом с Эсфигменом находится пещера, которую начиная с ХIХ века связывают с местом подвигов прп. Антония Печерского. Над ней выстроена церковь в честь преподобного. Версия эта подвергается сомнению многими историками, но само место необыкновенно красивое», - отметил владыка Иона.

Он также поделился фотографиями обители Эсфигмен и рассказал о ней.

«Монастырь Эсфигмен расположен недалеко от Хиландара. К сожалению, он уже давно принадлежит зилотам-раскольникам, не признающим над собой юрисдикции Вселенского Патриарха. За это время власти Афона и Греции делали несколько вялых и формальных попыток выдворить раскольников за пределы Афона, но они, в отличие от такой же ситуации с русским Ильинским скитом, завершились ничем. Эллин эллину глаз не выклюет», - написал наместник Ионинского монастыря.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".