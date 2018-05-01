В Беларусь со Святой Горы прибудет глава великомученика Пантелеимона

В 2019 году в Беларусь из афонского Свято-Пантелеимонова монастыря прибудет глава великомученика Пантелеимона.

Святыню доставят в Беларусь в рамках празднования в 2020 году 550-летия явления и 500-летие обретения Жировичской иконы Богородицы, и 500-летия образования Успенского Жировичского мужского монастыря.

По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Святую Гору посетила делегация духовенства и мирян Белорусского Экзархата во главе с епископом Порфирием, председателем Синодального отдела по делам монастырей и монашества Белорусской Православной Церкви. Цель визита – проведение официальных переговоров со священноначалием афонского Пантелеимонова монастыря по вопросу принесения в Беларусь святыни.

Делегацию принял игумен монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) и братия обители.

22 апреля, в день памяти святых жён-мироносиц, епископ Лидский и Сморгонский Порфирий сослужил за всенощным бдением и литургией в Покровском храме монастыря митрополиту Владимирскому и Суздальскому Евлогию и другим архипастырям, прибывшим на Святую Гору. В богослужениях также приняли участие священнослужители из состава белорусской делегации.

Представители делегации Белорусского Экзархата совершили паломничество по монастырям Святой Горы - Дохиар и Ксенофонт.

В монастыре Ксенофонт паломников встретил игумен обители архимандрит Алексий (Мандзирис), который посещал Беларусь в 2017 году.

Также паломники посетили обитель Ватопед, где поклонились Поясу Пресвятой Богородицы и другим великим святыням. Затем – посетили скит Пантелеимонова монастыря Старый Русик.

По материалам Church.by, sobor.by.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".