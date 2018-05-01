Грузинский Патриарх принял настоятеля афонской обители Ватопед

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ принял настоятеля афонського монастыря Ватопед архимандрита Ефрема (Куцу) и украинских священнослужителей.

29 апреля они посетили в Кафедральный собор в честь Пресвятой Троицы, где Католикос-Патриарх всея Грузии возглавил богослужение.

«Есть человек, который рушит, есть человек, который строит. Есть человек, который заботится и есть человек, который не заботится. Дай Бог, чтобы каждый из нас, и каждый человек был строителем, доброжелательным, и миролюбивым.

Сегодня у нас большие гости. Сказано мудрецом, что гость от Бога, и я смотрю на этих гостей как на людей, посланных Богом. Прежде всего, я хочу поблагодарить Господа, который послал отца Ефрема со Святой Горы Афон. Это личность, посланная Богом, и я прошу его передать мои благословения афонским отцам.

Много гостей из Украины. Мы просим Господа, чтобы в Украине стало спокойно, чтобы в этой стране водворился мир», - сказал патриарх.

Патриарх Илия ІІ особенно поблагодарил архимандрита Ефрема за то, что он принимает грузинских монахов, послушников и игуменов.

По материалам «ИнтерпрессНьюс».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".