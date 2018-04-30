Записки паломников: скит Святой Анны, в жизни и на фото

Авторы англоязычного блога athosweblog рассказали о своем паломничестве на Святую Гору, в частности, о посещении скита Святой Анны.

«Когда мы добрались до скита Святой Анны, здесь было много паломников. Мы сели за стол и были приятно удивлены традиционным гостеприимством: греческий кофе, вода, ципуро и лукум.

Ковры были убраны за пределами гостевого дома. На треугольной площади находятся каменные сиденья. Не так давно, в октябре 2001 года, это место выглядело несколько иначе», - написал Бас Кампс.

Он также описал вид, который открывается из обители.

«С террасы открывается прекрасный вид на море. В маленькой часовне я зажег свечу и подумал о близких, которые умерли в прошлом году. Для меня это особый уголок. Спустившись с вершины Горы Афон в октябре 2011 года, мы спали здесь, в Святой Анне, и я зажег свечу на том же месте», - отметил мужчина.

Паломник рассказал об истории монастырского храма.

«Фрески показывают удивительное разнообразие абстрактных моделей. Церковь была построена Патриархом Дионисием Вардалисом в 1666 году. Это делает Святую Анну самыми старыми скитом на Афоне. За воротами стоит знак, ведущий вас в монастырь Святого Павла», - отметил Бас Кампс.

Блогер рассказал об особенностях скита.

«Скит является самым большим на Афоне. Есть 50 келий и около 85 монахов. Скит принадлежит Великой лавре, откуда мы только что пришли, но это довольно далеко отсюда», - отметил он.

Блогер разместил картины с видами Святой Горы.

«Я вспомнил ту же картину, которую, вероятно, написал на том же месте русский художник Белюкин. Произведение искусства называется «Рассвет на Святой Анне». […] Этот рисунок Фердинанда Бауэра (1760 – 1826 гг) из Австрии показывает примерно такую же ситуацию в 1786-1787 годах. С тех пор многие дома были построены. Колокольня и церковь присутствуют. Но если вы посмотрите на картину, вы увидите несколько домов. Этот рисунок из серии «Средиземноморские сцены», которая никогда не публиковалась», - написал Бас Кампс.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".