В Херсон прибыла икона Богородицы, которая была специально написана на Афоне
В Херсоне в Успенском соборе УПЦ теперь будет находиться копия иконы Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица»).
Как сообщают в соборе, образ передал в дар благотворитель, который пожелал, чтобы его имя не разглашали. Икона была написана на Святой Горе Афон специально для Успенского собора Херсона.
В воскресенье, 22 апреля, образ занял свое место в храме. Затем перед иконой был отслужен первый молебен.
По материалам dormition.church.ua.
*** Чудотворный образ Богоматери «Всецарица», или «Пантанасса» (греч. Παντάνασσα) хранится слева от царских врат в соборе обители Ватопед на Святой Горе.
Согласно преданию, икона – это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На образе изображена Богородица, сидящая на царском троне. Она держит на руках Младенца Христа, а Он в руке – свиток. На заднем плане изображены два ангела, осеняющие крыльями Богородицу с Младенцем.
Перед этой «Всецарицей» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".