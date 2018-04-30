В Херсон прибыла икона Богородицы, которая была специально написана на Афоне

В Херсоне в Успенском соборе УПЦ теперь будет находиться копия иконы Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица»).

Как сообщают в соборе, образ передал в дар благотворитель, который пожелал, чтобы его имя не разглашали. Икона была написана на Святой Горе Афон специально для Успенского собора Херсона.

В воскресенье, 22 апреля, образ занял свое место в храме. Затем перед иконой был отслужен первый молебен.

По материалам dormition.church.ua.

*** Чудотворный образ Богоматери «Всецарица», или «Пантанасса» (греч. Παντάνασσα) хранится слева от царских врат в соборе обители Ватопед на Святой Горе.

Согласно преданию, икона – это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На образе изображена Богородица, сидящая на царском троне. Она держит на руках Младенца Христа, а Он в руке – свиток. На заднем плане изображены два ангела, осеняющие крыльями Богородицу с Младенцем.

Перед этой «Всецарицей» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".