Трапезная монастыря Хиландар: пища монахов в будни и праздничные угощения (фото)

Как известно, на Афон едут, стремясь уделить время духовной стороне жизни. Поэтому такие бытовые и приземленные вопросы, как сон и трапеза уходят далеко на второй план.

Однако трапезные афонских монастырей также представляют собой интерес. К примеру, трапезная обители Хиландар, расположенная возле западной стороны монастырской территории, напротив фасада собора. Само здание прямоугольной формы, с двумя нишами и двумя входами.

Невероятно красивым является интерьер, а именно фрески XVII века. Их автор - сербский монах Георгий Митрофанович. Фресками покрыта вся поверхность стен трапезной. Позднее над северной апсидой были обнаружены византийские фрески XIV века со сценами из Ветхого Завета.

Наружная галерея трапезной была расписана знаменитым византийским живописцем и иконописцем Палеологовского периода Панселином (конец XIII — начало XIV веков). От этой росписи до наших дней сохранилась только икона «Собор Архангелов», остальное были отреставрированы в 1748 году. Тогда же были написаны лики афонских святых и царей-благодетелей Хиландара.

Трапезная в этих стенах, как и в других монастырях Святой Горы, длится очень недолго, около 10-15 минут. По средам и пятницам, и по понедельникам во время постов, в монастыре одна трапеза, которая начинается в 17.00 (по византийскому времени). В остальные дни святогорцы едят два раза в день: после окончания литургии и после окончания вечернего богослужения.

Паломники едят вместе с монахами, но сидят за разными столами.

Во время еды не разрешается разговаривать и ходить по помещению. В это время читаются поучения и продолжается общая молитва.

В понедельник, среду и пятницу подается только постная пища. По воскресеньям и на праздники благословляется вино. Его разливают и пьют только после того, как игумен позвонит в колокольчик, а чтец прочитает молитву.

Как известно, монахи не едят мясо, только блюда из овощей, фруктов, рыбу и морепродукты. На столах также часто можно встретить оливки, мед, орехи и хлеб.

Инок Парфений (Агеев) в книге «Сказание о странствии» так описал посещение обители Хиландар, и, в частности, о трапезной монастыря.

«Вратарь привел нас в трапезу, и приказал нас покормить. Трапеза вся расписана иконным писанием; но от древности весьма потемнела. В ней стоит до тридцати столов, все мраморные и полукруглые, и кафедра для чтения, чему мы весьма удивлялись. Потом представили нам трапезу постную и хлеб белый пшеничный, и вина вдоволь; трапезарь сидел подле нас и потчевал, любезно с нами разговаривал, и много нас разспрашивал. Мы же ядохом, и благодарихом Божию Матерь, что так ласково нас приняли и угощают», - говорится в издании.

По материалам из открытых источников.

Фото facebook.com/FriendsOfHilandarMonastery.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".