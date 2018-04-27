Трапезная монастыря Хиландар: пища монахов в будни и праздничные угощения (фото)

11:06, 27 апреля 2018
Афон
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Как известно, на Афон едут, стремясь уделить время духовной стороне жизни. Поэтому такие бытовые и приземленные вопросы, как сон и трапеза уходят далеко на второй план.

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Однако трапезные афонских монастырей также представляют собой интерес. К примеру, трапезная обители Хиландар, расположенная возле западной стороны монастырской территории, напротив фасада собора. Само здание прямоугольной формы, с двумя нишами и двумя входами.

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Невероятно красивым является интерьер, а именно фрески XVII века. Их автор - сербский монах Георгий Митрофанович. Фресками покрыта вся поверхность стен трапезной. Позднее над северной апсидой были обнаружены византийские фрески XIV века со сценами из Ветхого Завета.

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Наружная галерея трапезной была расписана знаменитым византийским живописцем и иконописцем Палеологовского периода Панселином (конец XIII — начало XIV веков). От этой росписи до наших дней сохранилась только икона «Собор Архангелов», остальное были отреставрированы в 1748 году. Тогда же были написаны лики афонских святых и царей-благодетелей Хиландара.

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Трапезная в этих стенах, как и в других монастырях Святой Горы, длится очень недолго, около 10-15 минут. По средам и пятницам, и по понедельникам во время постов, в монастыре одна трапеза, которая начинается в 17.00 (по византийскому времени). В остальные дни святогорцы едят два раза в день: после окончания литургии и после окончания вечернего богослужения.

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Паломники едят вместе с монахами, но сидят за разными столами.

Во время еды не разрешается разговаривать и ходить по помещению. В это время читаются поучения и продолжается общая молитва.

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В понедельник, среду и пятницу подается только постная пища. По воскресеньям и на праздники благословляется вино. Его разливают и пьют только после того, как игумен позвонит в колокольчик, а чтец прочитает молитву.

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Как известно, монахи не едят мясо, только блюда из овощей, фруктов, рыбу и морепродукты. На столах также часто можно встретить оливки, мед, орехи и хлеб.

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Инок Парфений (Агеев) в книге «Сказание о странствии» так описал посещение обители Хиландар, и, в частности, о трапезной монастыря.

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«Вратарь привел нас в трапезу, и приказал нас покормить. Трапеза вся расписана иконным писанием; но от древности весьма потемнела. В ней стоит до тридцати столов, все мраморные и полукруглые, и кафедра для чтения, чему мы весьма удивлялись. Потом представили нам трапезу постную и хлеб белый пшеничный, и вина вдоволь; трапезарь сидел подле нас и потчевал, любезно с нами разговаривал, и много нас разспрашивал. Мы же ядохом, и благодарихом Божию Матерь, что так ласково нас приняли и угощают», - говорится в издании.

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По материалам из открытых источников.

Фото facebook.com/FriendsOfHilandarMonastery.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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