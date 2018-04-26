7 историй о современных чудесах от Пояса Пресвятой Богородицы

Чтимая во всем православном мире святыня - Пояс Пресвятой Богородицы хранится на Афоне в обители Ватопед.

В сети интернет опубликованы чудеса, которые произошли по молитвам у этой святыни, и свершились с 1992 по 2007 гг. Это реальные истории, взятые из монастырского архива.

Беременность двух бесплодных женщин

«В 1993 году я праздновал Благовещение на Афоне. Я молился сам, в чем была у меня потребность, но также просил братьев помолиться за двух моих духовных сестер, которые лишены были радости материнства. Врачи дали неутешительное заключение им обеим. После молитв за В. и за Г. я взял пояски, которые были освящены на Святом Поясе. Когда я вернулся на Кипр, я пригласил их, чтобы они взяли благословение, которое я им привез. И В. пришла, приложилась к иконам, но взяла поясок не в тот день, а позже. В это время она забеременела. Г. потребовалось больше стараний, чтобы получить привезенное мной благословение, так как она жила далеко. Она уже решила усыновить ребенка, что и сделала. Когда мы встретились, она взяла поясок, и через несколько дней врач подтвердил ей, что она беременна. Они пришли ко мне и с превеликой радостью сообщили мне об этом. Мы вместе прославили Пресвятую Богородицу». Ливадия Д. Ларнака, Кипр.

Три чуда

«Мы должны поблагодарить вас за великую честь, оказанную нам, когда вы привезли поясок Святого Пояса к нам домой. Было бы упущением не рассказать вам о чудесах, которые мы наблюдали. Мы описываем их, полностью осознавая, что произошло. Судья военного трибунала с больной поясницей, ходивший согнувшись, побывав в нашем доме, выздоровел. Ребенок полутора лет, который не мог встать на ноги, — у него были врожденные проблемы, — вернувшись к себе домой, начал ходить. Надо сказать, что его родители приложились к пояску Святого Пояса в самый последний момент, когда уже сели в машину и собирались уезжать. Они сообщили нам об этом уже потом, потому что были напуганы! Коллега моего мужа не пришел к нам приложиться святыне, но только помазал святой водой странный нарыв, который рос и доставлял ему беспокойство, и нарыв сразу прошел!». Павел и Фотиния Папулиду

Перестала болеть поясница

«Когда я был в Священной Обители Ватопед 25.08.1995, после вечерни священник вынес для поклонения святые мощи и Честной Пояс Богородицы. Когда поклонение мощам завершилось, я просил батюшку прочесть мне молитву со Святым Поясом. Священник накрыл меня епитрахилью и Поясом Пресвятой Девы и начал читать молитву. Во время чтения молитвы я почувствовал, что я держу на спине и на пояснице большую тяжесть, которая постепенно ушла к концу молитвы. Когда чтение закончилось, я совсем не чувствовал тяжести. С того момента у меня перестала болеть поясница, которая меня беспокоила с давних пор. Я приношу бесконечную свою благодарность Богородице за чудо, которое свершилось со мной, и я был навсегда избавлен от мучившей меня боли в пояснице». Фемистоклеус, Афины.

Семья священника, в которой 12 детей

«Я являюсь главой семьи из 14 человек, то есть я сам, отец Николаос, матушка Анфи и 12 наших чад. Обретение нами наших 12 детей было большим и важным чудом, сотворенным Святым Поясом. Когда матушка была беременна первым нашим ребенком, у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Она была уже на 9 месяце, а схваток все не было. Врачи сказали, что ребенок умер и надо делать аборт, так как она рискует своей жизнью. Но она верила в Господа нашего, и благодаря молебнам и молитвам по четкам к Пресвятой ребенок родился здоровым, в чем нам помогла следующая история. Одна Благочестивая женщина, узнав о нашей проблеме, пригласила меня и дала мне поясок от Святого Пояса. Она велела моей супруге опоясаться им и сказала, что все будет хорошо. Я с благоговением взял поясок и с молитвой принес его в клинику. Моя жена опоясала пояском свой живот и через некоторое время благополучно родила здоровую благополучную девочку. И с остальными одиннадцатью детьми нашими были проблемы во время беременности, но благодаря Святому Поясу мы смогли благополучно родить их. Сейчас у нас шесть мальчиков и шесть девочек. И еще кое-что. У матушки моей было на ногах варикозное расширение вен, и врачи советовали ей не рожать больше, так как это представляло риск и для нее самой, и для будущего ребенка во время родов. Но, веря в силу Матери мира, она благополучно перенесла все роды». С верой и любовью во Христе, Пресвитер Николай, Выпускник богословского и педагогического факультетов 18.10.1995, Патры

«Меня спасла Богородица» - помощь при огнестрельном ранении

В своем интервью газете «Адесмевтос Типос» начальник караула Христос Петропулос, проходящий службу в отделении Петралона Аттики, сообщает, что, преследуя румынского преступника, он получил огнестрельное ранение. Ощупывая себя, он понял, что пуля расплющилась о его кошелек. Он сам говорит: «Знаете, что меня спасло? Богородица. У меня был кусочек пояска от Честного Пояса, и с тех пор я храню его в особом отделении в кошельке и не расстаюсь с ним».

Победили рак

«Месяц назад я получил конверт, в котором было сокровище с Афона для нас, живущих в такой дали. Это была лента из ткани, освященная на Святом Поясе Богородицы. Хочу рассказать вам о первом чуде. Наш друг пришел ко мне в магазин и сказал мне, что его отец умирает. Ему сделали операцию (рак головного мозга) 20 дней назад, и он находился в афазии. Все были очень расстроены. Я сказал ему, что нам прислали из Священной Обители Ватопед поясок от Святого Пояса, и дал ему его, сказав, чтобы он перекрестил им голову своего отца, и тот выздоровеет. Но я просил вернуть его мне, чтобы потом дать его и другим людям для поклонения. Действительно, он пошел в больницу и перекрестил отцу голову. Через некоторое время, хотя он был в коме 20 дней словно живой труп, он зевнул два раза, открыл ненадолго глаза и снова потерял сознание. Тогда его сын положил конверт со Святым Поясом ему под подушку на всю ночь, и чудо свершилось. На следующий день больной проснулся, заговорил и ненадолго поднялся. Пояс на нем. Сейчас ему лучше, и его лечащие врачи не могут поверить в это. Они ждали, что он умрет. Меня очень просил мой друг оставить ему поясок ненадолго, пока его отец не выйдет из больницы…». С уважением и безграничной любовью, Феофил, Канада.

Гормональные проблемы, и «врачи сказали, что так быстро забеременеть невозможно»

«Я отец Мелины Тимсон-Кации, которая живет в Англии. У моей дочери возникли серьезные проблемы с гормонами, после того как она прекратила свои тренировки. Она занималась плаванием и была спортсменкой в водных видах спорта. Хотя ей было всего 27 лет, в прошлом году, в декабре у нее прекратились месячные. В результате проблем с гормонами она начала полнеть. Врачи сказали, что в связи с гормональным сбоем ей практически невозможно было забеременеть, особенно в ближайшем будущем. Мелина начала курс терапии, который требовал соблюдения строжайшей диеты. В июне 2007 года я впервые посетил Афон и Ватопедскую Обитель. Следуя советам отцов монастыря, я взял с собой поясок, освященный на Честном Поясе, а также масло от лампадок семи чудотворных икон Богородицы, находящихся в этом монастыре. Все это я послал дочери. 27 июля, в день ее рождения, а также в день св. Пантелеймона, мы ждали от нее вестей, надеясь, что анализы покажут улучшение ее состояния. В тот же вечер она позвонила нам и с радостью сообщила, что уже несколько недель как беременна. К концу мая у нее возобновились месячные, и врачи сказали, что так быстро забеременеть невозможно. Когда же она забеременела, они ей сказали: «Да, может ты и забеременела, но и у тебя, и у ребенка возникнут осложнения (диабет беременности)». Сейчас она уже на шестом месяце, и все идет хорошо. Как она сама, так и мы полностью уверены, что это было чудом Святого Пояса. С тех пор она не снимает с себя пояска». Отец Мелины, Динос Кациис

По материалам isihazm.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".