В городах Греции пребывает святыня из монастыря Симонопетра – рука святой Марии Магдалины (фото)

В Свято-Троицком монастыре Дзангоролон, который расположен в городе Ханья, в Греции, на севере Крита 24 апреля состоялась торжественная встреча мощей, а именно частицы левой руки,святой равноапостольной Марии Магдалины.

Святыня прибыла из афонского монастыря Симонопетра. Сопровождают мощи афонские монахи.

Встречали святыню со Святой Горы представители духовенства, православные жители Крита.

Вечером 25 апреля мощи перенесли в Ираклион.

По материалам kathimerini.gr.

*** Святая Мария родилась в городе Магдалы на берегу Генисаретского озера. В Евангелие говорится, что она вела распутную жизнь, но Господь Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, после чего Мария стала верной Его последовательницей. После Вознесения Господня, она, как и апостолы, пошла проповедовать Евангелие. По преданию, Мария из Магдалы проповедовала Христа в Риме перед императором Тиберием. В пожилом возрасте святая переселилась в Ефес, где и почила.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".