В городах Греции пребывает святыня из монастыря Симонопетра – рука святой Марии Магдалины (фото)

09:29, 26 апреля 2018
Афон
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В Свято-Троицком монастыре Дзангоролон, который расположен в городе Ханья, в Греции, на севере Крита 24 апреля состоялась торжественная встреча мощей, а именно частицы левой руки,святой равноапостольной Марии Магдалины.

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Святыня прибыла из афонского монастыря Симонопетра. Сопровождают мощи афонские монахи.

Встречали святыню со Святой Горы представители духовенства, православные жители Крита.

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Вечером 25 апреля мощи перенесли в Ираклион.

По материалам kathimerini.gr.

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*** Святая Мария родилась в городе Магдалы на берегу Генисаретского озера. В Евангелие говорится, что она вела распутную жизнь, но Господь Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, после чего Мария стала верной Его последовательницей. После Вознесения Господня, она, как и апостолы, пошла проповедовать Евангелие. По преданию, Мария из Магдалы проповедовала Христа в Риме перед императором Тиберием. В пожилом возрасте святая переселилась в Ефес, где и почила. 

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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