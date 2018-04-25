Паломники из Херсона рассказали о своем паломничестве на Афон

Группа паломников из Украины, во главе с митрополитом Херсонским и Таврическим Ионанном, пребывают на Афоне.

Иеромонах Флавиан (Гоженко), клирик Свято-Михайловского храма УПЦ города Боярка, делится на своей странице в Фейсбук фотографиями и впечатлениями о посещении монашеского полуострова.

«Афон - особое место на земле. Тут небо ближе и реально ощутимо присутствие Царицы Небесной. Афон лишён суеты. Тут все и вся совершается Попечением Божией Матери. Нет в мире чудеснее места, где можно не отвлекаясь задуматься о вечности и зарядить духовные батарейки. Дай Бог великих и неизреченных милостей каждому человеку живущему на земле. Пусть мир наполняет Божественная Благодать, а через неё все наполняется умиротворением и радостью», - написал священник.

Отец Флавиан также рассказал, что 24 апреля паломники молились в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Литургию в этот день возглавил митрополит Иоанн.

«Последнее утро на Святой Горе. Впереди дорога к преподобному Паисию Святогорцу, святителю Нектарию Эгинскому и святителю Спиридону. Оставляем на Афоне частицу наших сердец, поклон и любовь всех, кто заповедовал нам помолиться о них в уделе Божией Матери.

Афон - это то место куда хочется вернуться вновь и вновь. Подзарядив духовные батарейки, мы уезжаем, а Святая Гора продолжает жить своей обычной жизнью: возносить молитвы о всём мире», - написал священник.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".