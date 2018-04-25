Преподобный Акакий Новый – святой основатель Кавсокаливитского скита на Афоне

Православные христиане 25 апреля отмечают день памяти афонского святого - преподобного Акакия Нового.

Анастасий, будущий преподобный Акакий родился в Голице (Северо-Западная Греция) в простой православной семье.

В подростковом возрасте Анастасий занялся домашним хозяйством, чтобы прокормить семью, так как умер его отец. Так он остался неграмотным.

Когда Анастасий вырос, то мать предложила ему жениться, но он отказался, так как хотел принять монашество. В 23 года святой отправился в монастырь, который основал святой Дионисий Олимпийский, где и принял монашество с именем Акакий.

В первую ночь после пострига святой увидел, будто он держал горящий светильник, который освещает пространство. Это означало его подвижническую жизнь, которая послужит примером для всех, кто желал спасения.

Святой хотел вести более уединенный образ жизни и часто уходил из монастыря в горы и леса, где проводил время в посте и молитве. Такой образ жизни смущал братию, некоторые обвиняли его в прелести. Он навсегда покинул обитель, чтобы не смущать насельнико, и отправился на Афон.

Несколько дней он прожил в малой пещере возле скита Святой Анны, а затем посетил все святогорские обители.

Не находя места, где остановиться, он сильно переживал. Одолеваемый такими мыслями он сел на камень и уснул. Во сне он увидел стоящую пред ним черную фигуру, которая злобно смотрела и скрежетала зубами. В то же время тихий и ласковый голос, доносящийся откуда-то сказал: «Смотри остерегайся! Этот исполин есть диавол, который хочет воспрепятствовать доброму твоему намерению и погубить тебя». Акакий проснулся и пошел к духовнику Галактиону и все рассказал. Духовник посоветовал ему поселиться в местности Кавсокалива, в келье с церковью в честь Преображения Господня. Так и поступил святой. Святой много молился, еду употреблял раз в два-три дня. Здесь он прожил 12 лет, изготовляя деревянные ложки.

Затем он поселился в пещере, где раньше жил преподобный Максим Кавсокаливит. Где еще больше усугубил свой аскетический подвиг. Вместо хлеба он сушил дикие травы, смешивал их с толченым мрамором и ел. От этого у него открывалось кровохаркание. Бесы продолжали пугать его, принимая вид страшных зверей и гадов. Однажды святой вышел из пещеры, а когда возвращался – увидел целый табор цыган. Святой улыбнулся и помолился: «Господи, Иисусе Христе! Молю Тебя, отжени от меня все вражеские нападения, дабы впредь я мог в тишине и безмятежно поработать Тебе, Господу моему». Затем он перекрестился и цыганский табор исчез.

К преподобному пришел и некоторое время жил вместе святой Роман Карпонисиот, который затем стал мучеником. Однажды, стоя на молитве, Акакий увидел преподобномученика Романа в белой одежде, который был огорчен. Старец понял, что святой мученик огорчился, что он оставил пещеру, в которой они долгое время жили. Акакий возвратился в свою пещеру, где удостаивался несколько раз видеть святого Романа. Затем преподобный Акакий возле пещеры построил небольшую келью, в которой пребывал до самой смерти, выходя только ради духовных бесед с посетителями.

Однажды преподобный увидел «светоносного мужа», который взял его за руку, привел на поле, на котором было много зданий, но не было в них жильцов. Святой спросил, почему они пустуют. На что ему ответили: « Эти чудные здания приготовлены для тех христиан, которые платят туркам подати и другие повинности, при том терпят свое рабство с благодарностью Христу Богу, устрояющему все во благое». После видения, преподобный призвал своих учеников и сказал им: «Если есть у вас деньги, то идите и заплатите туркам дань, дабы и нам иметь участие с теми рабами Божиими, которые платят им повинности».

Святому Акакию много раз в видениях являлся преподобный Максим Кавсокаливит. Также святой удостоился дара прозорливости.

Возле святого со временем стало собираться много учеников – так образовался Кавсокаливийский скит. Устав обители был очень строгим. Спали монахи, как учил святой, по полчаса.

К святому Акакию за советом обращался Иерусалимский Патриарх Хрисанф.

Преподобный благословил на мучения святого Пахомия Россиянина. Вскоре умер и сам старец – 25 апреля (по новому стилю) 1730 года, на 98 году жизни. О своей смерти святой знал заранее.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".