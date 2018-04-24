На Афоне паломники из Украины в день Жен-мироносиц молись около 10 часов подряд (фото)

Группа паломников, во главе с митрополитом Херсонским и Таврическим Ионанном, пребывают на Святой Горе.

Иеромонах Флавиан (Гоженко), клирик Свято-Михайловского храма УПЦ города Боярка, делится фотографиями и впечатлениями о посещении Святой Горы на своей странице в Фейсбук.

Священник рассказал, что 21 апреля их паломническая группа прибыла на Афон, в Свято-Пантелеимонов монастырь.

В этот же день паломники «посетили Дохиар – греческий монастырь святых архангелов. С Высокопреосвященнейшим Митрополитом Иоанном прочитали акафист Божией Матери перед Ее чудотворным образом «Скоропослушница». Попросили милости у Царицы Небесной», - написал иеромонах.

Праздник святых Жен-мироносиц паломники отметили в Свято-Пантелеимоновом монастыре.

«Пока весь мир спит, на Афоне возносится молитва о мире всего мира и о каждой душе христианской. Продолжительность сегодняшнего богослужения с небольшим перерывом около 10 часов подряд. После продолжительного Всенощного бдения совершили Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском монастыре. Помянули и помолились за литургией о всех, кто заповедовал молиться о них. Покров Царицы Небесной пусть пребывает с каждым из вас, дорогие друзья!

Особые поздравления в этот день шлю жёнам мироносицам 21 века, всем труженицам нашего Свято-Михайловского храма в городе Боярке и всем труженицам святых храмов и обителей во всем православном мире, которые служат своими трудами и любовью Богу, Святой Церкви и духовенству, разделяя крест служения миру», - поздравил священник женщин.

Также в воскресенье украинские паломники посетили обитель Иверон и помолились перед чудотворной иконой Богородицы «Иверская».

В понедельник, 23 апреля, отец Флавиан написал, что они посетили Ватопед и приложились к Поясу Пресвятой Богородицы, и встретились с игуменом – архимандритом Ефремом (Куцу).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".